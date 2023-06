Rusland undskylder efter angrebet i den ukrainske by Kramatorsk.

Bare ikke til ukrainerne, men til colombianerne.

Og hvorfor så lige det? Det skyldes, at tre colombianske borgere blev lettere såret, da en russisk raket tirsdag ramte et restaurant. Det skriver Dagbladet.

Et angreb, som Marija Zakharova, der er talskvinde for det russiske udenrigsministerium, nu undskylder for i et interview med en colombiansk radiostation.

»Vi er absolut kede af, at colombianske borgere endte på dette sted på netop det tidspunkt. Men jeg gør opmærksom på, at der udføres angreb i områder, der på en eller anden måde er forbundet med militær infrastruktur,« siger hun i interviewet, der også er blevet videredelt af det russiske statslige nyhedsbureau Ria Novosti.

Angrebet endte med at såre 60 mennesker og koste yderligere 12 mennesker livet, herunder to tvillingesøstre på 14 år, Julija og Anna Aksentsjenko.

Men Rusland afviser, at angrebet var rettet mod civile mål.

For de russiske myndigheder påstår blev to ukrainske generaler og flere officerer dræbt i missilangrebet – og det var målet med angrebet.

Redningsfolk arbejdede hårdt på at få folk reddet ud fra murbrokkerne efter angrebet. Foto: National Police Of Ukraine/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Redningsfolk arbejdede hårdt på at få folk reddet ud fra murbrokkerne efter angrebet. Foto: National Police Of Ukraine/EPA/Ritzau Scanpix

Angrebet førte store ødelæggelser med sig. Samtidig har de ukrainske myndigheder anholdt en person, der angiveligt har koordineret angrebet på restauranten.

Det er ikke første gang, at byen Kramatorsk bliver ramt af missilangreb. Et af de blodigste angreb fandt sted sidste år, da et missil ramte byens togstation og dræbte 63 mennesker.