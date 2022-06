Lyt til artiklen

Det er 'en af de største overraskelser' under krigen indtil videre.

Og det er noget, der rejser 'et vigtigt spørgsmål'.

Sådan lyder det fra stabschefen for det amerikanske luftvåben, general Charles Brown, når snakken falder på Vladimir Putin og Ruslands krig i Ukraine, hvor de russiske styrker efter fire måneder endnu ikke formået at opnå kontrol over det ukrainske luftrum.

Det fortæller han ifølge Business Insider under et besøg i tænketanken Hudson Institute i Washington, DC.

ARKIVFOTO af Vladimir Putin. Foto: SPUTNIK Vis mere ARKIVFOTO af Vladimir Putin. Foto: SPUTNIK

Derudover kæmper russerne fortsat med at operere effektivt mod det ukrainske luftforsvar, mens Ruslands manglende succes med at overvinde det ukrainske luftværn samtidig bidrog til, at Moskvas indledende landoffensiv fejlede flere steder.

Noget, som Charles Brown beskriver som særligt usædvanligt.

Det gør han af den grund, at russerne bruger mange af de samme våben, som ukrainerne gør:

»For mig er det overraskende for russerne, for de systemer, de er oppe imod, er deres egne systemer,« siger den amerikanske general:

»De burde kende dem ret godt og vide, hvordan man besejrer dem,« forklarer han videre og tilføjer:

»Det rejser et vigtigt spørgsmål for mig: Hvorfor forstår de ikke deres egne systemer, og hvordan kan de besejre deres egne systemer?«

Ifølge Business Insider bruger Ukraine ligesom flere andre tidligere sovjetrepublikker stadig militært isenkram af sovjetisk oprindelse. Blandt andet finder man Su-24- og Su-25-angrebsfly og MiG-29- og Su-27-jagerfly blandt deres luftarsenal.

Omvendt har det russiske militær taget opgraderede versioner af dem i brug, lyder det.