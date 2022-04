De mangler elektricitet, mobildækning, mad, drikke og håb.

I Mariupol har borgerne de seneste uger været omringet af russiske tropper, der dagligt har bombet byen, mens man samtidig har sat sig på alle forsyningslinjer.

Og natten til fredag kom der så en række billeder, der tydeliggører situationens uhyggelige alvor.

Satellitbilleder fra en landsby nær den belejrede by viser nemlig en massegrav, hvor der i løbet af de seneste uger er kommet flere end 200 nye grave til.

This satellite image released by Maxar Technologies on April 21, 2022, shows an overview of a cemetery and expansion of graves site on the northwestern edge of Manhush, Ukraine (located approximately 20 kilometers west of Mariupol) and adjacent to an existing village cemetery, on March 26, 2022. - Russian President Vladimir Putin has claimed the "liberation" of the flattened city of Mariupol after nearly two months of fighting, demanding its trapped Ukrainian defenders be sealed up in their underground last stand. The fate of the besieged port has become totemic as Russia battles to complete a land bridge covering territories of Ukraine already under its control, including Crimea - - which would deprive the country of its industrial heartland and most of its coastline. (Photo by Satellite image ©2022 Maxar Technologies / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Satellite image ©2022 Maxar Technologies" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS Vis mere This satellite image released by Maxar Technologies on April 21, 2022, shows an overview of a cemetery and expansion of graves site on the northwestern edge of Manhush, Ukraine (located approximately 20 kilometers west of Mariupol) and adjacent to an existing village cemetery, on March 26, 2022. - Russian President Vladimir Putin has claimed the "liberation" of the flattened city of Mariupol after nearly two months of fighting, demanding its trapped Ukrainian defenders be sealed up in their underground last stand. The fate of the besieged port has become totemic as Russia battles to complete a land bridge covering territories of Ukraine already under its control, including Crimea - - which would deprive the country of its industrial heartland and most of its coastline. (Photo by Satellite image ©2022 Maxar Technologies / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Satellite image ©2022 Maxar Technologies" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Massegraven ligger ved siden af en allerede eksisterende kirkegård i Manhusj – 20 kilometer vest for Mariupol – og samlet set vurderer Mariupols byråd, at der kan ligge op mod 9.000 civile begravet.

Det skrev byrådet på Telegram, hvor man også oplyste, at »russiske soldater gravede nye render og fyldte dem med lig hver dag i hele april«.

Disse påstande er ikke bekræftet fra anden side.

Selvom Mariupol er blevet bombet sønder og sammen, befinder der sig stadig omkring 100.000 civile borgere i byen, og dem arbejder de ukrainske myndigheder hver dag på at få evakueret.

Natten til fredag var Ukraines vicepremierminister, Iryna Vereshchuk, dog ude for at komme med en undskyldning til de ukrainere, der fortsat befinder sig i Mariupol.

Hun udtalte nemlig, at det går »meget langsomt« med at få evakueret dem.

Og det er 100.000 mennesker, hvis skæbne alene er op til én mand at bestemme, lyder det fra Mariupols borgmester, Vadym Boichenko.

Efter massive ødelæggelser i Mariupol. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO Vis mere Efter massive ødelæggelser i Mariupol. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO

Nemlig Vladimir Putin.



»Det er vigtigt at forstå, at der stadig er masser af levende i byen, og at deres skæbne er i hænderne på kun én person – Vladimir Putin. Og alle, der dør fra nu, vil også være hans ansvar alene,« siger Boichenko ifølge Reuters.

De civile ukrainere i Mariupol befinder sig i hele byen, men russernes sigtekorn er særligt rettet mod det store Azovstal-stålværk, hvor de omkring 2.500 tilbageværende soldater befinder sig.

Putins tropper har givet soldaterne flere ultimatummer, men ukrainerne har ikke tænkt sig at smide deres våben.

Til gengæld har BBC natten til fredag viderebragt udtalelser fra en af de kaptajner, der befinder sig på stålværket.

»Alle bygninger på Azovstals territorie er stort set ødelagt. De kaster tunge bomber – »bunker buster«-bomber, som forårsager enorme ødelæggelser. Vi har sårede og døde inde i bunkerne. Nogle civile er fortsat fanget under de kollapsede bygninger,« siger Svjatoslav Palamar til BBC.

Adspurgt om, hvor mange ukrainske forsvarsmænd der er tilbage i Mariupol, svarer kaptajn Palamar:

»Nok til at afværge angreb«.