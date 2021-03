Det varede kun små 20 minutter, men det har sendt den svenske by Vetlanda i chok.

»Det er en frygtelig hændelse, der har ramt Vetlanda. En vanvidsgerning,« siger kommunaldirektør Magnus Färjhage.

Politiet har meddelt, at man undersøger det som et muligt terrorangreb, da en 22-årige mand – som ifølge flere medier er fra Afghanistan og kom til Sverige i 2018 – onsdag eftermiddag gik til angreb på i alt syv personer med angiveligt en kniv.

Gerningsmanden blev selv skudsåret af politiet.

Vetlanda.

»Vores tanker går i første omgang til ofrene og deres familier. Vi krydser fingre for, at alle de alvorligt skadede klarer sig,« siger kommunaldirektør Magnus Färjhage torsdag morgen på et pressemøde.

Seneste status fra myndighederne lyder på, at både gerningsmand og ofre stadig er indlagte på hospitalet torsdag morgen. Ifølge Region Jönköping har tre personer livstruende skader, to har alvorlige skader, to har moderate skader, mens en person har lettere skader.

Det var i går klokken 14.54, at politiet modtog alarmopkaldet om, at noget voldsomt skete ved Storgatan i den centrale del af Vetlanda, der har små 14.000 indbyggere.

18 minutter senere blev den 22-årige anholdt af politiet 200 meter væk nær en skole. Han skulle ifølge flere medier være blevet skudt i benet.

Et angreb skulle være foregået ved supermarkedet Willys.

Forinden var indbyggere ifølge Expressen blevet angrebet fem forskellige steder. Det er dog endnu uklart, præcist hvilken rute gerningsmanden gik, og hvor mange der blev såret de forskellige steder.

Mediet omtaler, at ét angreb skulle være foregået ved supermarkedet Willys. Aftonbladet supplerer med, at der i Gretas Blommor, en blomsterbutik, efterfølgende var store blodpletter på gulvet som bevis på de voldsomme begivenheder. Udenfor var der sat levende lys.

'Her kæmpede personale og kunder for at redde en mands liv,' skriver mediet.

To vidner fortæller til Aftonbladet, at de efterfølgende fandt et knivskaft i en blomsterkrukke i Storgatan og informerede politiet om fundet.

Det var i den svenske by Vetlanda, at den 22-årige mand onsdag eftermiddag gik til angreb og skadede syv forskellige personer.

»Det var lille og hvidt, og der så ud til at være blod på,« siger en af mændene, der ønsker at være anonym, til mediet.

Andre vidner har fortalt til DN, at gerningsmanden var et »et kendt ansigt« i bybilledet omkring banegården. Det er desuden kommet frem, at den 22-årige tidligere har været dømt for en mindre narkoforseelse, som kostede dagsbøder for 1.500 svenske kroner.

Ifølge svensk radio, P1 Morgon, var han ved bevidsthed og talende, da han blev kørt til hospitalet efter anholdelsen.

Om det mulige terrormotiv lød det kortfattet på en pressekonference onsdag aften, at politiet ikke ville sætte yderligere ord på det.

Flere af de sårede er indlagte på Höglandssjukhuset i Vetlanda.

»Det er for tidligt i efterforskningen at udtale sig om det,« sagde Malena Grann, chef for politiet i Jönköping-distriktet.

Imens har man i Vetlanda oprettet en kriseorganisation, der skal hjælpe borgere, der skulle have brug for det. Det er kommet frem på torsdagens pressemøde med kommunen.

Her kom det desuden frem, at myndighederne ikke mener, at den 22-årige gerningsmand havde tænkt sig at fortsætte sine overfald ved den skole, Mogärdeskolan, hvor han blev skudsåret og anholdt pågrebet.

»Det findes intet kendt trusselsbillede mod skolen. Det virker til, at det var tilfældigt, at han blev anholdt dér,« siger kommunaldirektør Magnus Färjhage.

Politiet holder et nyt pressemøde torsdag kl. 15