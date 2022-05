Det næste mål er allerede fundet: Det republikanske medlem af Kongressen Lauren Boebert.

»Jeg tror, at vi ret hurtigt kommer til at blande os i det ræs,« siger David B. Wheeler til Business Insider.

Han er medstifter at organisationen American Muckrakers Pac, der har kastet sig ud i en helt særlig disciplin – at føre skånselsløse kampagner mod kontroversielle republikanske politikere. I håbet om at få dem afsat.

Det lykkedes tidligere i denne uge, da Madison Cawthorn tabte et internt primærvalg og dermed kun får en enkelt periode i Repræsentanternes Hus.

FILE PHOTO: U.S. Representative Madison Cawthorn (R-NC) arrives to the State of the Union address at the U.S. Capitol in Washington, DC, U.S, March 1, 2022. Saul Loeb/Pool via REUTERS/File Photo Foto: POOL Vis mere FILE PHOTO: U.S. Representative Madison Cawthorn (R-NC) arrives to the State of the Union address at the U.S. Capitol in Washington, DC, U.S, March 1, 2022. Saul Loeb/Pool via REUTERS/File Photo Foto: POOL

Nederlaget til det unge, politiske stjerneskud kom, efter at han i de seneste måneder har været involveret i flere skandaler.

Og det var American Muckrakers Pac, der offentliggjorde en nøgenvideo med Madison Cawthorn, hvorpå den 26-årige politiker gned sit underliv mod en anden mands hoved. Og det var American Muckrakers Pac, der afslørede, at han havde forsøgt at tage et ladt skydevåben med ombord på et fly.

David B. Wheeler fortæller, at man nu på samme måde vil går efter Lauren Boebert, og det sker blandt andet via hjemmesiden Fireboebert.com, fyr Boebert.

På Twitter har det desuden lydt: »Hej Lauren Boebert, spørg Madison Cawthorn om os. Vi glæder os til at lære dig bedre at kende.«

Lauren Boebert. Foto: ROD LAMKEY Vis mere Lauren Boebert. Foto: ROD LAMKEY

Det er 28. juni, at det bliver afgjort, om Lauren Boebert kan genvinde det republikanske opstillingsræs i forhold til at sikre sig en ny periode i Repræsentanternes Hus ved valget senere på året.

Ifølge David B. Wheeler har han allerede modtaget »interessant information« om den Trump-støttede republikaner, selv om han understreger, at det ikke er lige så »slibrigt« som de afsløringer, der ramte Maidson Cawthorn.

Det skulle ifølge Business Insider i stedet dreje sig om Lauren Boeberts økonomiske forhold.