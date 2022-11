Lyt til artiklen

Tirsdag eftermiddag mødtes NATO-landenes udenrigsministre i den rumænske hovedstad, Bukarest.

Det sker i kølvandet på flere russiske angreb på civil infrastruktur.

Med til mødet var også Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba.

Det skriver norske Dagbladet.

»Vi indser, at det er ekstremt vigtigt, at præsident Putin ikke vinder i Ukraine. For det vil være en tragedie for Ukraine, men det vil også gøre verden farligere og mere sårbar. Det er i alle NATO-landes interesse at støtte Ukraine,« siger generalsektrær i NATO, Jens Stoltenberg.

Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, udtrykte stor taknemmelighed for NATOs støtte.

»På NATOs seneste ministermøde kom jeg med tre ord: 'våben våben, våben.' Meget er sket siden dengang med tanke på at udstyre Ukraine med nødvendige våben, og man har set, hvordan vi har leveret. Våbnene har hjulpet os med at frigøre vores områder og beskytte folk fra tortur,« siger Dmytro Kuleba.

Efter mødet kom udenrigsministrene med en fælles NATO-erklæring.

Her fordømmer de Ruslands handlinger mod Ukraine med angreb på civile og civil infrastruktur.