»Jeg kan huske, at jeg tænkte: 'Hvordan er nogen kommet ind i teltet? Hvordan kan nogen føle, at de kan gøre det mod en anden person. Hvordan kunne de tage et barn?'«

De ubesvarede spørgsmål står i en mørk kø hos moderen til den fireårige pige Cleo Smith, der forsvandt sporløst fra familiens telt for halvanden uge siden.

Siden australske Ellie Smith vågende om morgenen forrige lørdag og stak hovedet ind i det rum i teltet, hvor hendes to piger lå og sov, og opdagede, at hendes ældste datter var væk, har spørgsmålene om, hvad der skete, gjorde hende syg.

Helt ind i knoglerne. Det fortæller hun ifølge ABC News i et nyt interview med Channel 7-programmet 'Flashpoint'.

Arkivfoto af Cleo Smith. Foto: Western Australia Police Force

I sidste uge oplyste politiet, at man arbejder med en teori om, at pigen formentlig er blevet kidnappet fra teltet, mens familien lå og sov på en campingplads nord for Carnarvon.

Den formodning skyldes flere ting.

Dels mener man ikke, at den lille pige er høj nok til selv at kunne have nået lynlåsen øverst i teltet og på den måde selv have åbne det, og dels har man ikke fundet nogen spor af hende i området, selvom det er blevet eftersøgt grundigt.

»Dét, sammen med nogle af beviserne, som vi har fundet i teltet og det nærliggende område, får os til at tro, at der muligvis var en anden involveret i hendes forsvinden,« sagde den ledende efterforsker på sagen, kriminalinspektør Rod Wilde fra Western Australia Police, om sagen i sidste uge.

Den nat, hvor Cleo forsvandt, havde moderen puttet hende og sikret sig, at hendes sovepose lå sikkert på madrassen, så datteren ikke ville komme til at fryse.

Omkring klokken 01.30 vågnede hun, da datteren kom ind og bad om en tår vand.

Derefter lagde pigen sig tilbage i det rum i teltet, hvor hun sov med sin lillesøster, Isla, og Ellie Smith tjekkede til dem begge, før de alle lagde sig til at sove igen.

Det var sidste gang, hun så sin datter.

Da moderen vågnede omkring klokken seks, var der lynet op ind til døtrenes side i teltet – og Cleo var væk.

I tv-programmet bliver Ellie Smith og kæresten, Jake Gliddon, som også var med på turen, spurgt, om de ved noget, som de ikke har fortalt til politiet.

»Slet ikke. Vi elsker vores datter, og vi ønsker, at hun kommer hjem. For nogen... hvis de har børn... de ved, hvordan det føles at være en forælder, og der er ingen mulighed for, at hverken jeg selv eller Jake har gjort noget for at skade vores datter,« slår Ellie Smith ifølge ABC News fast.

Politiet oplyste i sidste uge, at hverken Ellie Smith eller Jake Gliddon er mistænkte, og at man ikke har nogen grund til at tro, at de har løjet om det, der er sket.

»Der er intet, der indikerer, at deres beretning er andet end præcis og sand,« har politiinspektør Jon Munday forklaret til CNN.

På et pressemøde torsdag offentliggjorde myndighederne, at man har besluttet at udlodde en dusør på en million australske dollar – svarende til 4,8 millioner danske kroner – for information, der kan føre til, at pigen bliver fundet.