Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Jeg græd af glæde, for vi har alle bedt og bedt for, at Holly skulle blive fundet i live.«

Den 80-årige, amerikanske bedstemor Donna Casasanta kan nu for første gang i 42 år sove igennem om natten.

I torsdag kunne politiet i USA give hende den besked, som hun har håbet på siden 1980: At hendes barnebarn Holly stadig var i live.

Den mirakuløse besked kom i kølvandet på en fornyet undersøgelse i en ellers opgivet efterforskning af et dobbeltmord i delstaten Texas.

Her fandt man 12. januar 1981 ligene af to personer i et skovområde ved Houston. Manden var blevet slået, bundet og kneblet, mens kvinden var blevet kvalt.

Ligene kunne i første omgang ikke identificeres, men det har ny efterforskning ved brug af avanceret dna-teknologi og slægtsforskning vendt op og ned på.

Sidste år lykkedes det en særlig nedsat efterforskningsgruppe, der skulle se på 'cold cases', at identificere de to dødfundne som det unge ægtepar Harold Dean på 21 år og Tina Gail på 17 år.

Det nygifte par forsvandt i oktober 1980 efter at være flyttet fra Florida til Texas. Og først for otte måneder siden lykkedes det efterforskerne og dna-eksperterne at knytte biologiske spor fra ligene til nulevende familiemedlemmer i Kentucky, hvorved de dræbtes identitet kunne fastslås.

Det gav de dræbtes familier nyt håb om, at også skæbnen for parrets forsvundne datter kunne klarlægges. Hendes uvisse skæbne havde været en evig plage for dem siden forældrenes forsvinden.

Og i torsdags fik Hollys tilbageværende biologiske familie så omsider den besked, som de havde håbet og bedt for i 42 år: Holly lever stadig i bedste velgående.

Nu bor Holly Marie Clouse i Oklahoma og er selv blevet mor til fem børn.

Efterforskningen har indtil videre kunnet klarlægge, at hun som spædbarn blev afleveret ved en kirke i Arizona af to kvinder, der hævdede at være medlem af en religiøs kult.

Kvinderne var barfodede og klædt i hvide kåber. De identificerede sig selv som medlemmer af en 'nomadisk religiøs gruppe', der praktiserede adskillelse af kønnene, vegetarisme og ikke troede på at bruge eller bære læder.

Samtidig fortalte de ved kirken, at de tidligere havde efterladt en anden baby på et møntvaskeri.

Den efterladte Holly blev overgivet til en adoptivfamilie, som ifølge efterforskerne på ingen måde er mistænkt for at have spillet en rolle ved mordet på pigens forældre.

Den i dag 42-årige Holly mødtes forleden med sin stærkt berørte biologiske slægtninge via nettet. Og snart skal hun genforenes fysisk med dem ved et møde, som The National Center for Missing and Exploited Children organiserer.

Det nygifte par Harold Clouse, 21, og Tina Gail, 17, med deres lille datter Holly. Ægteparret blev i 1981 fundet myrdede i Texas, men i årtier var ligene uidentificerede. Nu er datteren efter 42 års uvished fundet i live. Foto: Identifiers International Vis mere Det nygifte par Harold Clouse, 21, og Tina Gail, 17, med deres lille datter Holly. Ægteparret blev i 1981 fundet myrdede i Texas, men i årtier var ligene uidentificerede. Nu er datteren efter 42 års uvished fundet i live. Foto: Identifiers International

»Hun ligner sin mor meget. Har sin mors bløde stemme. Stemmen passer på en prik,« lød det ifølge The Independent fra den overstadigt lykkelige bedstemor efter det første elektroniske møde.

Familien til Hollys forældre, der altså viste sig at være blevet dræbt, blev i december 1980 eller januar 1981 ringet op af en kvinde, der kaldte sig Søster Susan.

Hun hævdede at ringe fra Los Angeles og være medlem af en religiøs kult, som det nygifte par Harold og Tina angiveligt havde tilsluttet sig.

Ifølge kvinden ønskede parret ikke længere at have kontakt med deres slægtninge, ligesom de havde opgivet alle deres ejendele.

Søster Susan ville dog gerne returnere parrets bil til Florida, hvis familien ville betale for det.

Det gik familien med til, men underrettede samtidig politiet, som stod klar, da to-tre kvinder og en mand dukkede op. De var iført gevandter af samme slags som de to kvinder, der afleverede Holl i kirken.

Ifølge Hollys biologiske familie blev gruppen med bilen tilbageholdt af politiet i Florida, men det har efterforskerne i Texas endnu ikke kunnet få bekræftet.

Og foreløbig er ingen personer blevet anholdt for dobbeltdrabet, der nu efterforskes med fornyet intensitet.