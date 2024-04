Flere ansatte på amerikanske ambassader er pludselig blevet syge.

Og pilen peger på Rusland.

Det skriver medierne 60 Minutes, Der Spiegel og The Insider i en ny afsløring.

Der er tale om det såkaldte 'Havana-syndrom', da de første oplysninger om de mystiske sygdomme kom fra den amerikanske ambassade på Cuba i 2016.

Flere ansatte blev pludselig ramt af migræne, svimmelhed og hukommelsessvigt.

Senere kom der også samme melding fra ambassaden i Østrig.

I alt skal over 100 amerikanere være blevet syge.

Nu hævder de tre medier så, at det angiveligt er den russiske efterretningstjeneste GRU, der står bag. Her skulle enheden, 21599, have anvendt blandt andet mikrobølger i ambassader som våben. Bølgerne kan udløse ovennævnte symptomer.

Til 60 Minutes siger den pensionerede officer Greg Edgreen, der har ledet efterforskningen af sagerne, at han er overbevist om, at russerne står bag angrebene.

Ifølge ham var de en del af russiske planer om at neutralisere amerikanske tjenestepersoner, ved hjælp af stråler, verden over.

I en skriftlig kommentar til 60 Minutes siger Det Hvide Hus:

»Vi understreger vigtigheden af at prioritere indsatsen for at undersøge virkningerne og de mulige årsager til de pågældende helbredsproblemer.«