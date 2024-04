Hele verdens øjne er lige nu rettet mod en retssal på Manhattan, hvor en sag om en pornostjerne og en tidligere amerikansk præsident udspiller sig.

Men sagens hovedperson, Donald Trumps, øjne – ja, de er lukkede.

Under retssagen tog den tidligere præsident sig nemlig en lille lur.

Det fortæller The New York Times-journalisten Maggie Haberman, som lagde mærke til Trumps lille hvil.

»Hans hage var flere gange nede og røre brystet. Han havde munden åben som en, der sov, og da hans advokat gav ham et dokument, reagerede han slet ikke,« fortæller Maggie Haberman.

Først flere minutter efter så det ifølge journalisten ud til, at Donald Trump var vågnet.

Og så gik han ellers i gang med at kigge dokumenterne igennem.

Trump sidder lige nu på anklagebænken i New York. Han er tiltalt for at have fusket med nogle regnskaber, da han skulle betale de såkaldte 'tys-tys-penge' til den pornostjernen Stormy Daniels.

Mandagens retssag er den første af i alt fire sager mod den tidligere præsident.

Pornoskuespillerinden Stormy Daniels fik ifølge anklagerne et beløb, der svarer til omkring 900.000 danske kroner for at holde tæt om sin relation med Trump inden præsidentvalget i 2016. Hun fik angiveligt pengene for at holde tæt om, at hun og Trump havde haft sex på et hotel ti år tidligere.

Ifølge anklagerne er betalingerne bogført som forretningsudgifter i form af advokatsalær. Det betyder, at han skulle have fusket med regnskaberne og forretningsdokumenterne i forbindelse med betalingen, mener anklagerne, hvilket ikke er lovligt i New York.

Hvis den tidligere præsident bliver dømt skyldig, kan han potentielt stå overfor en kæmpe fængselsstraf.

Han er nemlig tiltalt for 34 forhold, der hver især giver op til fire års fængsel. Det vil sige, at Trump i teorien kan få 136 års fængsel.

Virkeligheden er dog en lidt anden, for den type kriminalitet som anklagerne mener, der er begået har en samlet maksimalstraf på 20 år, det skriver The Independent.