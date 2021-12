En britisk mand, der helt bevidst brugte superglue til at lime låsen til et vaccinecenter fast, så 504 patienter blev forhindret i at modtage det første stik mod covid-19, er blevet fængslet i 12 uger.

Supergluen blev brugt af den 53-årige Hayden Brown fra Great Yarmouth i Norfolk, England. Han sprøjtede det ind i nøglehullet til centerets dør 26. november.

Det betød så, at det ikke var muligt at åbne for centeret i Gorleston, og alle aftaler blev nødt til at blive indstillet. Det skriver BBC.

Hayden Brown erkendte, at det var kriminelt, og erklærede sig skyldig i at have været til offentlig gene.

Han blev anholdt i tirsdags, efter at han var blevet identificeret på overvågningskameraer. De var blevet sat op efter to tidligere forsøg på at lukke vaccinationscenteret i november 2021.

Politimanden Nathan Clark oplyser, at en stor del af de 504 mennesker var ældre personer. Det var folk, som havde valgt at blive vaccineret, og så kom de ikke til.

Den 53-årige indrømmede for øvrigt, at han brugte cannabis, som også blev fundet under en ransagning hjemme hos manden efter anholdelsen.