Et amerikansk flyselskab er blevet idømt en bøde på over 100.000 kroner, efter en kvindelig medarbejder blev suget ind i en flymotor og døde.

Ulykken skete nytårsaften i december 2022, hvor den 34-årige kvinde, Courtney Edwards, var på arbejde i Montgomery Regional Airport i Alabama.

Her gik Courtney Edwards under venstre vinge på et fly, der var parkeret med motoren tændt. Piloten havde valgt at lade motorerne være tændt, så de kunne køle ned.

Men pludselig blev den kvindelige medarbejder suget ind i motoren og døde på stedet.

Ifølge New York Post viser undersøgelser af ulykken, at Courtney Edwards var blevet advaret mod at gå for tæt på motoren, når motorbladene stadig roterede. Et råd, som den 34-årige mor til tre valgte at ignorere.

Piloten fortæller, hvordan flyet »rystede voldsomt«, da kvinden blev suget ind i motoren.

Her et halvt år efter ulykken er flyselskabet blevet idømt en bøde for »alvorlige brud på sikkerheden«.

Det er organisationen Communications Workers of America, der har stået for at undersøge ulykken. I en rapport konkluderer de, at manglende oplæring og utvetydig kommunikation omkring, hvornår det er sikkert at nærme sig et fly, førte til kvindens død.

En tragisk dødsulykke, som kunne være undgået, lyder det fra organisationen. Derfor skal flyselskabet nu betale en bøde på 15.625 dollar – svarende til 106.370 kroner.

En talsperson fra flyselskabet udtaler, at sikkerhed er en topprioritet, og at man i fremtiden vil sikre sig, at alle medarbejdere er bekendte med sikkerhedsprocedurer.