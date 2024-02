Taylor Swift er muligvis verdens største popstjerne. Men ikke alle elsker hende lige højt. Efter superstjernen i efteråret blev kæreste med en NFL-spiller, er konservative i USA gået amok.

Mange mener, hun er bevis for, at deres elskede fodboldspil er aftalt. Men måske går det endnu videre. Helt op til CIA og endda Det Hvide Hus.

»Jeg har aldrig være mere overbevist om, at Super Bowl er svindel.«

Sådan indleder en profil med 96.000 følgere på X et opslag, der er nået ud til 6,6 millioner personer på få døgn.

Opslaget fra den konservative, tidligere kandidat til den amerikanske kongres Jack Lombardi II er egentlig tilfældigt udvalgt af mange.

For Jack Lombardi IIs holdning er en, som i de her dage går sin sejrsgang på sociale medier i USA. Specielt delt af dem med konservative tilbøjeligheder.

Så det kunne lige så godt have været en anden af de hundredvis af personer, der har set sig vred på Taylor Swift, NFL og læser det hele ind i en større fortælling om aftalt spil i en af verdens mest populære sportsgrene med milliarder af dollar på spil – og måske endda med tråde til præsidentskabet i USA.

I centrum er musikeren og superstjernen Taylor Swift, som over det seneste år har slået den ene rekord efter den anden med musik- og turnésalg af historiske proportioner, og kæresten Travis Kelce, der er en af de mest prominente spillere hos de forsvarende Super Bowl-mestre Kansas City Chiefs, der endnu engang har nået finalen i amerikanske fodbold.

Travis Kelce og Taylor Swift sammen på banen i Baltimore kort efter, Kansas City Chiefs havde spillet sig i Super Bowl. Foto: Patrick Smith/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Travis Kelce og Taylor Swift sammen på banen i Baltimore kort efter, Kansas City Chiefs havde spillet sig i Super Bowl. Foto: Patrick Smith/AFP/Ritzau Scanpix

Netop i forbindelse med Kansas Citys kampe siden forholdet mellem de to stjerner kom frem, har Taylor Swift været en fast bestanddel af dækningen, når hun igen og igen er blevet vist i sin logeplads heppende på kæresten.

Da Kansas City i sidste weekend vandt AFC-finalen – semifinale i NFL – og dermed kvalificerede sig til Super Bowl, dukkede Taylor Swift op på banen og blev fanget af dusinvis af rullende kameraer, mens hun kyssede Travis Kelce.

NFL – og ikke mindst de tv-kanaler, som bruger enorme beløb på at dække sporten – har slugt Taylor Swifts indtræden i den voldsomt populære sport råt og ikke overraskende forsøgt at bruge musikerens enorme rækkevidde og store følgerskare til at nå et nyt og pengestærkt publikum.

Og så vidt ser det ud til at have været en stor kommerciel succes for forretningen NFL at en af verdens største musikstjerner nu kaster sin glans over deres produkt.

Således er det blevet vurderet, at Taylor Swifts ankomst på diverse NFL-stadions har tilført NFL og Kansas City Chiefs en merværdi på over 300 millioner dollar – svarende til mere end to milliarder kroner – siden rygter for alvor begyndte at løbe i sensommeren og i efteråret.

Det er dog ikke alle NFL-fans, der elsker Taylor Swifts ankomst.

Mange har raset over de hyppige klip i dækningen til Taylor Swift på stadion. Og programmer, som normalt ellers omhandlede selve spillet, er blevet fyldt med Taylor Swift og Travis Kelce-kærlighedsdækning.

Men som Jack Lombardi II er et af utallige beviser på, så er der folk, der er mere end bare vrede over Taylor Swifts ankomst i NFL.

De læser en større konspiration ind i det.

Et banner med en kommentar, som tydeligvis går imod, hvad mange NFL-fans mener om superstjernens indtog i sporten. Foto: Ed Zurga/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Et banner med en kommentar, som tydeligvis går imod, hvad mange NFL-fans mener om superstjernens indtog i sporten. Foto: Ed Zurga/AP/Ritzau Scanpix

Jack Lombardi II skriver nemlig videre i sit opslag på X:

»Med al den unødvendige og uønskede Taylor (Swift, red.)-dækning til kampe. Kansas Citys rejse til Super Bowl – er totalt skrevet på forhånd. Det næste … Travis and Taylor sammen til Super Bowl, fremstår som glade og forelskede. Kansas City vinder. Og senere offentliggør de deres støtte til Biden.«

Netop Taylor Swift var i forbindelse med præsidentvalget i 2020 ude offentligt og lægge sin støtte bag demokraternes Joe Biden.

Siden er musikerens stjerne bare vokset. Og frygten på den konservative amerikanske højrefløj er, at hun kan påvirke det kommende præsidentvalg i USA.

I en nylig måling foretaget af Newsweek bakkes den frygt helt konkret op. Hele 18 procent af de adspurgte amerikanere anser det for 'mere sandsynligt' eller 'meget mere sandsynligt', at de kunne finde at stemme på en kandidat, som Taylor Swift støtter.

Popsuperstjernen Taylor Swift er blevet voldsomt upopulær på den amerikanske højrefløj. Foto: Jamie Squire/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Popsuperstjernen Taylor Swift er blevet voldsomt upopulær på den amerikanske højrefløj. Foto: Jamie Squire/AFP/Ritzau Scanpix

Og det er ikke bare ukendte personer på sociale medier, der mener, at noget er helt galt med Taylor Swift og NFL.

Den nu tidligere republikanske præsidentkandidat Vivek Ramaswamy gik mandag på X og skrev følgende til sine mere end to millioner følgere:

»Gad vide, hvem der vinder Super Bowl næste måned. Og gad vide om der kommer en stor præsidentiel støtteerklæring fra et kunstigt kulturelt oppustet par til efteråret. Bare nogle vilde spekulationer her, lad os se, hvordan de ældes over de næste otte måneder.«

Ramaswamy har offentlig gjort sin støtte til Donald Trump klar. Og netop i Trump-lejren forbereder man sig på at skulle bekæmpe Taylor Swift, som endnu ikke har offentliggjort, om hun stemmer på Biden til efteråret. Det skriver Rolling Stone Magazine, som direkte beskriver, hvordan Trump-lejren gør sig klar til en 'hellig krig' mod Taylor Swift.

Højrefløjens vrede rettet mod Taylor Swift og NFL bliver heller ikke bedre af, at kæresten, Travis Kelce, har været brugt som fortaler for coronavacciner i stort anlagte tv-reklamer.

Men det stopper ikke her.

Taylor Swift til en kamp med Kansas City Chiefs i september sidste år. Foto: David Eulitt/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Taylor Swift til en kamp med Kansas City Chiefs i september sidste år. Foto: David Eulitt/AFP/Ritzau Scanpix

Nogle tror, at Taylor Swift er på vej med noget endnu vildere end en overtagelse af sendetiden i NFL og støtte til Joe Biden med sin Pfizer-betalte kæreste:

At hun skal være et aktiv for amerikanske efterretningstjenester, der har pustet hendes superstjernekarriere kunstigt op.

Blandt dem er den konservative amerikanske podcastvært og politiske kommentator Tim Pool.

I en række opslag på X har han til sine 1,9 millioner følgere beskrevet det, han tror, er på vej:

»Taylor Swift bliver 35 år 13. december 2024. Hun vil være berettiget til at indtage en politisk stilling i januar 2025,« skrev Pool 29. januar.



Umiddelbart inden havde Tim Pool delt et opslag om Swift, hvor det beskrives, at hendes store popularitet ikke er naturlig, men en nøje planlagt mission – formentlig foretaget af statslige organisationer.

»Hun stiller op,« skrev Tim Pool.