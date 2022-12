Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hun var en smuk, sund og glad mor til tre. Og så døde hun kun ni dage efter at have fået at vide, at hun havde en aggressiv form for cancer.

Den 39-årige australier Elizabeth Kelly døde 15. december 2022. Hun efterlader sig sin mand AJ og deres tre børn, den syvårige Sienna og de to tvillinger på fem, Scarlett og Fletcher.

Moderen fra Melbourne begyndte først at mærke symptomer på, at noget var galt, 16 dage før hun døde. Hun gik til lægen 6. december, da hun troede, hun havde nyresten. Det skriver news.com.au.

Hun blev hurtigt klar over, at det stod langt værre til. Cancer blev fundet i hendes lunger, i brystet og i hendes rygrad. Det spredte sig hurtigt til hendes hjerne og knogler.

Elizabeth Kelly med sin mand AJ og datteren Sienna på syv og de femårige tvillinger Scarlett og Fletcher, Foto: GuFundMe Vis mere Elizabeth Kelly med sin mand AJ og datteren Sienna på syv og de femårige tvillinger Scarlett og Fletcher, Foto: GuFundMe

Fire dage efter hun begyndte på en behandling, var hun død.

Russel Spear, en ven af Elizabeth Kelly, startede en GoFundMe for at rejse penge til hendes sørgende familie.

»Ord kan ikke beskrive, hvad det betyder at have mistet en så vidunderlig kvinde,« skriver han på GoFundMe-siden.

»Sorg er ikke stærk nok til at beskrive, hvad vi føler, men vi sørger over at have mistet en datter, en kone, en mor og en ven.«

Elizabeth Kelly og hendes mand på bryllupsbilledet. Foto: Facebook Vis mere Elizabeth Kelly og hendes mand på bryllupsbilledet. Foto: Facebook

»Liz fik ikke engang chancen for at kæmpe imod dette, så vi beder vennerne om at hjælpe AJ og børnene med at kæmpe for, hvad der kommer.«

»Vi vil omfavne AJ og børnene og lade Liz' varme, energi og personlighed skinne gennem Sienna, Fletch og Scarlett. Vi elsker dig, Liz, og du vil for evigt være i vore hjerter.«

Russel Spear fortæller til Yahoo News, at fru Kelly var en »smuk og sund kvinde«.

»Hun gjorde alle de rigtige ting – spiste rigtigt, drak sjældent og gjorde rigeligt med gymnastik. Men desværre så skete det. Cancer diskriminerer ikke,« sagde han.