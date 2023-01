Lyt til artiklen

Synet, der mødte dem inde stuen, var grusomt. Som taget ud af et mareridt.

For på gulvet lå teenagedatteren. Voldtaget og stukket i ryggen, brystet og mellemgulvet – og kvalt.

Om hendes hals fandt man ledningen fra et strygejern.

Det brutale drab på den 15-årige pige Jacqueline 'Jacqui' Montgomery sendte rystelser gennem lokalsamfundet i britiske Islington i det nordlige London i 1975.

Her ses et billede af Jacqueline 'Jacqui' Montgomery fra 1975. Hun blev blot 15 år. Foto: Metropolitan Police Vis mere Her ses et billede af Jacqueline 'Jacqui' Montgomery fra 1975. Hun blev blot 15 år. Foto: Metropolitan Police

Nu – næsten et halvt århundrede senere – er der endelig sat punktum i sagen.

For en nu ældre mand er blevet fundet skyldig i at have stået bag. Det skriver en række britiske medier, herunder Sky News og BBC.

Manden er samtidig den samme, der også var i politiets søgelys, da drabet fandt sted.

På daværende tidspunkt vurderede retten dog, at beviserne mod den dengang 28-årige Dennis McGrory ikke var stærke nok. Og han blev frifundet.

Her ses et billede af Dennis McGrory, der er fundet skyldig i voldtægt og drab. Foto: Metropolitan Police Vis mere Her ses et billede af Dennis McGrory, der er fundet skyldig i voldtægt og drab. Foto: Metropolitan Police

Siden har han gået frit rundt. Indtil sagen blev genoptaget på anmodning fra Jacquis søster, og der blev foretaget nye dna-test, som ikke var mulige dengang, af de gamle prøver.

De prøver viste sig at matche med Dennis McGrory.

Da den i dag 75-årige mand i sidste måned blev stillet for en dommer, faldt dommen derfor noget anderledes ud: Han blev dømt for at have dræbt og voldtaget teenagepigen.

I retten lød det fra dommeren, at Dennis McGrory havde været »vild af raseri«, da han dræbte teenagepigen, som han havde opsøgt i et forsøg på at finde frem til sin tidligere kæreste, Josie Montgomery, der var Jacquis tante.

McGrory havde ifølge anklagemyndigheden også tidligere truet med at voldtage den 15-årige pige – og den juniaften i 1975 gjorde han truslerne til virkelighed.

Under angrebet mod hende rev han en side ud af hendes dagbog, hvori hun havde skrevet tantens adresse.

Ifølge dommeren havde McGrory en »ugengældt seksuel interesse« i Jacqui, der blev udsat for »meget betydelig lidelse«, før hun døde.

»Jeg er ikke i tvivl om, at du havde til hensigt at dræbe hende under dit brutale angreb på hende. Du udsatte Jacqui for en forfærdelig, voldelig og vedvarende prøvelse i hendes eget hjem – et sted, hvor hun havde ret til at føle sig tryg,« lød det ifølge BBC fra dommeren, som tilføjede:

»I årtierne efter må du have troet, at du var sluppet af sted med dine afskyelige forbrydelser.«

Det var Jacquis far, Robert Montgomery, der fandt sin datter ligge død på gulvet i deres hjem.

Hele vejen igennem har Dennis McGrory nægtet sig skyldig.

Da han blev anholdt første gang, havde han flere skader på kroppen – hvilket han forklarede med, at han havde været oppe at slås med fire fremmede den nat, drabet fandt sted.

Han nægtede, at han havde været i pigens hjem.

Ifølge anklagemyndigheden kom skaderne dog fra pigen, som havde forsøgt at kæmpe sig fri af ham.

Efter punktummet blev sat i sagen i sidste måned, fortalte Jacquis søster, Kathy Montgomery, at hun var »lykkelig«.

»Han fik, som han fortjente. Vi vidste alle fra dag ét, at han havde gjort det,« sagde hun ifølge BBC.

Dennis McGrory blev idømt til at tilbringe minimum 25 år og 126 dage bag tremmer.