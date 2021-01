Den højreradikale gruppe Proud Boys blev tilsyneladende opildnet af præsident Trump før angreb i Washington.

Det skriver The Wall Street Journal, der har fået indblik i beskeder, der blev sendt mellem gruppens tilhængere på diverse sociale platforme i ugerne og dagene op til angrebet.

Beskederne viser ifølge avisen, hvordan gruppen gentagne gange har henvist til udtalelser fra Trump i et forsøg at mobilisere folk til det, der udviklede sig til et voldeligt stormløb mod Kongressen.

Meget tyder på, at Proud Boys i længere tid havde planlagt at møde talstærkt op i Washington den 6. januar.

Lederen af gruppen, Enrique Tarrio, skrev allerede den 29. december, at Proud Boys ville være i stand til at møde op i tusindvis med "rekordfremmøde den 6. januar".

Efter at Donald Trump i december tweetede om den 6. januar og skrev, at man skulle "møde op - det bliver vildt", tog gruppen det øjensynligt som en direkte invitation til gruppens medlemmer.

En afdeling af gruppen skriver således i et opslag, at Trump-tilhængerne "har ventet på det grønne lys fra præsidenten".

"Alle, der sagde Hr. præsident, bare sig hvornår ... Det har han lige gjort, lyder det i opslaget.

Ifølge The Wall Street Journal blev gruppen tilsyneladende allerede opildnet af præsidenten i september.

Her optrådte præsidenten i en tv-debat mod sin demokratiske modstander under valgkampen, Joe Biden, og blev spurgt om, hvorvidt han ville fordømme tilhængere af hvidt overherredømme og militsgrupper.

En del af præsidentens svar var dernæst: Proud Boys. Træd tilbage og hold jer klar. (Stand back and standby).

Beskeder på blandt andet beskedtjenesten Parler viste umiddelbart efter debatten, hvordan en række af Proud Boys' medlemmer var euforiske over præsidentens svar.

/ritzau/