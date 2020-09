Nattens debat mellem de to amerikanske præsidentkandidater, Joe Biden og Donald Trump, får ikke pæne ord med på vejen i USA.

Ord som 'pinlig', 'skændsel' og 'sørgelig' bliver brugt flere steder.

Det skyldes ikke mindst, at hovedtemaet i debatten mere eller mindre kan opsummeres med et ord: afbrydelser.

For det var, hvad man fik og står tilbage med efter den 90 minutter lange debat.

Igen og igen afbrød specielt Donald Trump sin modstander, Joe Biden. Men også debattens moderator, Fox News-journalisten Chris Wallace, blev afbrudt gang på gang.

Og netop Chris Wallace kan siges at være nattens store taber.

Han måtte gentagne gange træde ind, når de to præsidentkandidater talte i munden på hinanden - hvilket skete mange gange.

Men som debatten skred frem, stod det klart, at han ikke formåede at holde styr på de to kandidater.

Fox News-journalisten Chris Wallace møder hård kritik for sin rolle som moderator i nattens præsidentdebat. Foto: POOL Vis mere Fox News-journalisten Chris Wallace møder hård kritik for sin rolle som moderator i nattens præsidentdebat. Foto: POOL

Det viser følgende udveksling midt i debatten ganske fint:

»Den her debat bliver meget bedre, hvis vi ikke afbryder hinanden hele tiden. Det gælder specielt dig, hr.,« sagde Wallace til Trump.

»Han afbryder også,« sagde Trump med henvisning til Joe Biden.

»Det er mest dig, der afbryder,« svarede Wallace.

Et godt billede på nattens debat. Moderator Chris Wallace forsøger at skabe ro. Foto: POOL Vis mere Et godt billede på nattens debat. Moderator Chris Wallace forsøger at skabe ro. Foto: POOL

USA-ekspert og chefredaktør på POV International, Annegrethe Rasmussen, mener, at netop Chris Wallace vil møde kritik for sin håndtering:

»Jeg tror næppe, der vil være mange roser til den stakkels Wallace, der virkelig kæmpede, men tabte, fordi Trump ikke ville lade ham være moderator. Og da først Trump havde afbrudt tilstrækkeligt, begyndte Biden også på det,« siger hun.

Og hun er ikke alene med kritik af Wallace.

Store navne som den tidligere senator Claire McCaskill og CNN-værten Ana Navarro-Cárdenas gik på sociale medier med hård kritik.

»Chris Wallace er pinlig, han prøver at få det til at se ud som om, det ikke er 100 procent Trumps skyld,« skriver McCaskill på Twitter.

»Oh my God. Chris Wallace har fuldstændig tabt kontrollen. Han tillader Trump at være en bølle i skolegården,« skriv hun blandt andet på Twitter.

Også den legendariske Washington Post-journalist Carl Bernstein, der stod bag Watergate-afsløringerne med makkeren Bob Woodward, er hård i sin kritik af Wallace.

»Chris Wallace bliver nødt til at lukke ned for Trump og insistere på, at han følger reglerne ... og som moderator sørge for, at reglerne bliver fulgt - og om nødvendigt stoppe debatten i 60 sekunder for at slå reglerne fast,« skriver han.