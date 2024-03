Sverige vil indføre zoner, hvor politi kan visitere folk, også selv om de ikke er mistænkt for noget bestemt.

Svensk politi skal fra marts have mulighed for at indføre zoner, hvor personer - også børn - skal kunne visiteres, uden at der er mistanke om en bestemt lovovertrædelse.

En bestemt tøjstil eller beklædningsgenstand kan være grund nok.

Torsdag har den svenske regering præsenteret et omdiskuteret lovforslag om sikkerhedszoner, også omtalt som visitationszoner. Det skal træde i kraft fra 28. marts.

- Inden for zonen skal politiet have lov til at kropsvisitere og visitere køretøjer.

- Børn skal også kunne visiteres, sagde justitsminister Gunnar Strömmer på et pressemøde torsdag ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

Tiltaget er en del af de svenske myndigheders forsøg på at bekæmpe bandekriminalitet, som plager landet.

I perioder har der været skyderier eller eksplosioner ugentligt i Sverige.

Den nye lovgivning giver politiet ret til at indføre midlertidige zoner i et afgrænset område. Det vil ifølge Gunnar Strömmer bygge på en "risikovurdering" baseret på politierfaringer.

Ifølge Strömmer kan det gælde en bymidte eller et indkøbscenter. Han udelukker dog ikke, at også en hel bydel kan omfattes.

En indvending mod loven har været, at visitationer kan skade borgernes tillid til politiet. Særligt hvis det giver indtryk af, at udvælgelsen sker på baggrund af etnicitet.

Etnisk profilering vil være forbudt. Visitationer skal ske på et faktuelt grundlag som eksempelvis en bestemt tøjstil, som en bande involveret i en konflikt bruger, skriver TT.

Regeringspartiet Liberalernas retspolitiske ordfører, Martin Melin, afviser, at svensk politi vil kunne finde på at bruge loven til at chikanere folk.

Ifølge Melin har politiet godt styr på, hvordan bander klæder sig.

- Det er ikke alle, der går rundt med falske Gucci-kasketter, som er bandekriminelle. Men mange bandekriminelle bærer falske Gucci-kasketter, siger han ifølge nyhedsbureauet TT.

En zone kan højst gælde for to uger ad gangen. Men den kan forlænges.

I oktober 2023 lød det fra Sveriges regering, at man ville fremskynde den nye lovgivning.

Visitationszoner er et af de værktøjer, politiet har efterlyst i kampen mod banderne.

Dengang, i oktober, var forventningen, at regeringen havde loven på plads 1. marts. Det ville være ti måneder tidligere end hidtil ventet.

Den svenske regering er inspireret af Danmark, hvor politiet har haft mulighed for at indføre lignende former for visitationszoner i to årtier.

