Flere kilder peger efterhånden i retning af det samme: At russerne kan være ved at forberede sig på en nærtforestående offensiv.

Og det vil i så fald være dårligt nyt. For os alle.

Det forklarede Nato's generalsekretær, Jens Stoltenberg, under hans besøg i Sydkorea mandag, hvor snakken kom ind på situationen i det krigshærgede Ukraine og i Rusland.

Ifølge generalsekretæren er det ikke til at sige, hvornår krigen kan eller vil slutte:

»Men det, vi ved, er, at det er en angrebskrig. Det er faktisk en krig valgt af præsident Putin. Han valgte at invadere et andet land, en suveræn demokratisk stat i Europa. Og præsident Putin kan afslutte krigen i dag,« sagde Stoltenberg.

Udfordringen er dog, forklarede han, at 'vi ikke ser nogen tegn på', at Putin eller andet i Moskva er ved at forberede sig på fred:

»Vi ser det modsatte. Vi ser, at de forbereder sig på mere krig, at de mobiliserer flere soldater, mere end 200.000, og potentielt endda flere end det.«

Derudover pegede Stoltenberg også på, at den russiske præsident, Vladimir Putin, og den russiske hær aktivt 'anskaffer sig nye våben og mere ammunition'.

Blandt andet fra egen produktion, men også fra andre 'autoritære stater' som Iran og Nordkorea.

»Mest af alt har vi ikke set tegn på, at præsident Putin har ændret sit overordnede mål for denne invasion, der er at kontrollere en nabo. At kontrollere Ukraine. Så længe det er tilfældet, er vi nødt til at være forberedte på, at det kan trække ud,« fortalte Stoltenberg:

»Dels fordi det bliver en tragedie for ukrainerne, men det vil også være farligt for os alle sammen. Det vil gøre verden farligere. For så vil budskabet til autoritære ledere, også i denne del af verden, også i Beijing, være, at magtanvendelse er vejen til at få det, man ønsker. Og det vil gøre verden farligere og os mere sårbare.«

Udtalelserne fra Stoltenberg er nogle, som den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW) også har bemærket.

I tænketankens seneste analyse af den russiske krig i Ukraine lyder det, at både vestlige, ukrainske og russiske kilder 'fortsat indikerer', at 'Rusland forbereder sig på en forestående offensiv'.

»Det understøtter ISWs vurdering af, at en offensiv i de kommende måneder er den mest sandsynlige fremgangsmåde,« lyder det.

Til grund for det lægger de blandt andet Jens Stoltenbergs udmelding, men også udtalelser fra lederen af rådet for reservister i de ukrainske landstyrker, Ivan Tymochko.

Han har ifølge ISW udtalt, at de russiske tropper styrker deres gruppering i Donbas i det østlige Ukraine 'som en del af en forventet offensiv'. Han skal samtidig have bemærket, at de russiske styrker 'bliver nødt til at iværksætte en offensiv på grund af et stigende indenlandsk pres for sejr', lyder det.

»Russiske milbloggere (militærbloggere, red.) fortsatte desuden med at indikere, at det russiske informationsrum opsætter betingelser for og foregriber en russisk offensiv,« lyder det i analysen.