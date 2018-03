Det forsvundne MH370-fly med 239 mennesker ombord er et af de største mysterier i luftfartens historie. Det er lige over fire år siden, flyet forsvandt sporløst, og selvom efterforskningen stadig er i gang, svirrer de mange teorier om, hvad der egentlig skete, stadig.

Lidt over klokken et om natten den 8. marts 2014 lød de sidste ord fra MH370, som verden kom til at høre.

»Good night Malaysian three seven zero.«

Herefter forsvandt al kontakt med flyet, og siden da har australske, malaysiske og kinesiske myndigheder ledt efter flyet. Den malaysiske regering er i øjeblikket stadig i gang med den seneste eftersøgning med skib, som ifølge The Guardian afsluttes i juni.

ARKIVFOTO 2014 af skygge af en Royal New Zealand Air Force, der leder efter det savnede Malaysiske fly MH370. Foto: © POOL New / Reuters ARKIVFOTO 2014 af skygge af en Royal New Zealand Air Force, der leder efter det savnede Malaysiske fly MH370. Foto: © POOL New / Reuters

Flyet var på vej fra Kuala Lumpur, hovedstaden i Malaysia, til Beijing, Kina. Men to timer inde i flyvningen viste en militærradar, at flyet pludselig var vendt om, og at det senere igen ændrede kurs mod det Indiske Ocean. Flyet fortsatte den nye kurs i seks timer, indtil militærradarerne ikke længere fik signaler fra det. Det antages, at flyet styrtede ned i det sydlige Indiske Ocean.

Informationer om det forsvundne fly, og hvad der egentlig skete, har været forsvindende få, og derfor har teorier om hændelsesforløbet svirret siden da.

Her får du et overblik over de fire mest populære teorier:

Massiv iltmangel

Den officielle teori er, at passagerne og personalet ombord på flyet besvimede på grund af alvorlig iltmangel.

Myndighederne mener, at kaptajnen, Zaharie Ahmad Shah, var bevidstløs i timevis, mens flyet fortsatte sin kurs på autopilot, indtil det løb tør for brændstof og styrtede i havet.

Andre teorier går på, at iltmanglen kunne være fremprovokeret af en kapring eller en kamp over kontrolpanelet, mens andre igen mener, at iltmanglen kan skyldes en mekanisk fejl.

Brand eller uheld

Den tidligere pilot Christopher Goodfellow spekulerede i tiden efter flyets forsvinden i, at der kunne være sket en elektrisk brand ombord, som medførte, at kaptajnen vendte om, men at branden opslugte alt ilten ombord og derved slog Shah og kabinepersonalet bevidstløse.

Problemet med denne teori er dog, at flyet ændrede kurs to gange: først tilbage til Malaysia og derefter mod det Indiske Ocean.

En anden brand-teori går på, at en voldsom brand i cockpittet kan have ødelagt alle flyets instrumenter og dræbt piloterne eller gjort det umuligt for dem at kontrollere flyet.

En vragdel fundet på Reunion Island øst for Afrika, som stammer fra MH370. Foto: HANDOUT En vragdel fundet på Reunion Island øst for Afrika, som stammer fra MH370. Foto: HANDOUT

En tidligere havari-efterforsker, Greg Feith, mener dog ikke, det er sandsynligt, fordi piloterne ville have sendt nødsignaler, hvis der var opstået en brand, forklarede han til NBC News.

Overlagt styrt

Byron Bailey, som er tidligere pilot hos Emirates, mener, at Zaharie Ahmad Shah med vilje sænkede flyet ned i det Indiske Ocean.

Hvis denne teori passer, så leder eftersøgningsskibene et helt forkert sted, siger beregninger. For hvis kaptajnen stille og roligt lod flyet styrte med fuld kontrol over faldet, vil flyet ikke være styrtet så brat og hurtigt, som først antaget. Det betyder, at flyet muligvis kan have fløjet hele 200 kilometer længere end antaget, og kan derfor også være forklaringen på, hvorfor det endnu ikke er fundet – man leder simpelthen det forkerte sted.

Dog peger meget på, at det ikke passer, da de vragdele, man har fundet, bærer tegn af, at flyet er styrtet brat og hurtigt.