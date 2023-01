Lyt til artiklen

Der ser nu endelig ud til være lidt lys forude, når det kommer til at få renterne lidt ned i Europa.

Finans citerer Bloomberg News for, at flere økonomer nu vurderer, at Den Europæiske Centralbanks (ECB) kamp mod inflation i Europa kan være slut til sommer.

Ifølge Bloomberg ventes indlånsrenten hos ECB at toppe i 3,25 procent, inden det fra sommeren begynder at gå den anden vej.

Økonomerne er dermed uenige med ECB-direktørerne, der har sagt, at renten vil blive fastholdt i længere tid, når topniveauet er nået.

Til Bloomberg News siger Robert Holzmann, der er både østrigsk centralbankdirektør og ECB-rådsmedlem:

»Så længe kerneinflationen ikke har toppet, vil en ændring i den overordnede inflation ikke ændre vores tilgang.«

Inflationen falder for tiden i eurozonen, men fraregner men energi- og madpriser, er billedet lid mere mudret.

Selvom Danmark ikke benytter euroen, påvirkes dansk økonomi stadig af udviklingen i eurozonen. Inflationen kan også indirekte komme til at påvirke danske boligejere, der har et lån, hvor renten justeres med bestemte intervaller.

Til Ritzau har cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank, Jeppe Juul Borre, tidligere sagt:

»De danske renter er i høj grad påvirket af, hvad der sker hos Den Europæiske Centralbank (ECB). Den høje inflation og de højere renter hos ECB og Nationalbanken smitter i høj grad af på de variabelt forrentede lån.«