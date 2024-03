De hader alt, hvad vi står for i Vesten, så som demokrati, frihedsrettigheder og liberalisme, har vi ofte hørt efter Islamisk Stats terrorangreb i Vesteuropa.

Men hvorfor angriber IS så angiveligt Putins Rusland – der jo netop er Vestens store modpol lige nu?

Det er der ifølge to eksperter flere grunde til; set med den ekstremistiske og jihadistiske terrorgruppes øjne.

Mindst 137 personer meldes dræbt, efter at adskillige bevæbnede mænd fredag aften begyndte at skyde mod koncertgængere i en koncertsal i den nordvestlige del af Moskva.

Islamisk Stat i Khorsan-Provinsen (ISKP), der er en udløber af Islamisk Stat, som holder til i Afghanistan og Pakistan, har taget ansvar for det forfærdelige og rystende angreb.

Ruslands rolle i international magtpolitik gør landet til et oplagt mål for terrorgruppen.

Sådan lyder det fra både Brynjar Lia, som er professor ved Forsvarets Forskningsinstitut i Norge, og den svenske terrorforsker Amira Jadoon.

»Når det kommer til Rusland, er det ikke svært for IS at retfærdiggøre sin vold mod dem. Rusland har været dybt involveret i kampene mod IS i Syrien,« siger terrorforsker Amira Jadoon til Expressen.

Her ses en af de fire mænd, som er mistænkt for at stå bag søndagens terrorangreb i Moskva. Foto: Tatyana Makeyeva/AFP/Ritzau Scanpix

Den pointe frembringer Brynjar Lia også overfor VG.

Udover den syriske diktator, Bashar al-Assad, har Vladimir Putin også andre venner, som hører til blandt IS' arvefjender.

Det gælder ikke mindst det shiamuslimske Iran, som blandt andet forsyner russerne med droner til krigen mod Ukraine – og er en af det sunnimuslimske IS' arvefjender.

Eksempelvis stod terrorgruppen så sent som i januar bag et uhyggeligt selvmordsangreb mod en iransk mindehøjtidelighed, som kostede omkring 100 deltagere livet.

Derudover har Rusland selv ført flere blodige krige mod oprørere i den muslimske region Tjetjenien med frygtelige lidelser for civilbefolkningen til følge, påpeger Brynjar Lia.

Han advarer i det hele taget mod Islamisk Stat i Khorsan-Provinsen, som med terrorgruppens kollaps i Syrien, Irak og Libyen nu fremstår som IS' spydspids.

»Dette er den decideret mest ambitiøse og dødelige IS-afdeling, når det handler om internationale terroraktioner,« siger Brynjar Lia til VG.

I alt 11 mistænkte, herunder fire mænd, der menes at have været direkte involveret i angrebet, er blevet anholdt i sagen om terrorangrebet i koncertsalen.

De fire er blevet fremstillet for en dommer – og de dukkede alle stærkt forslåede op retten. Det kan du læse mere om i artiklen HER.