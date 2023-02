Lyt til artiklen

Ukrainske efterretninger giver et dystert syn på fremtiden.

For de advarer nu om, at Rusland planlægger et storstilet angreb i forbindelse med årsdagen for invasionen. Samtidig mener britisk efterretningstjeneste, at det er højst sandsynligt, at Rusland vil forsøge at genoptage større offensive operationer. Målet er næsten helt sikkert at erobre hele Donetsk-området, ifølge briterne.

Men det er en russisk hær, som er svækket kontra starten af invasionen, mener norske Palle Ydstebø der er militærekspert, skriver TV 2 Norge.

»Russerne har lidt store tab af officerer og befalingsmænd, som er nødvendige for at træne soldater og oprette nye enheder. Strengt taget vil russerne ikke være mere succesfulde nu. Rusland har en værre hær nu, end da de angreb i februar sidste år, mens Ukraine har en meget bedre hær og er bedre rustet nu.«

Ydstebø understreger, at arbejdet med at få en brigade til at fungere offensivt tager lang tid.

Rusland har gjort gradvise fremskridt i det østlige Ukraine. Præsident Vladimir Putin forsøger at indtage byen Bakhmut efter et efterår med en række tilbageslag i krigen.

Ydstebø siger, at der ikke er tvivl om, at Ukraine er under hårdt pres, især langs fronten ved Bakhmut. Men han er stadig ikke imponeret over russernes fremgang.

»De startede en offensiv i august, og i løbet af de første fem måneder er de rykket fem kilometer frem. Det er ikke specielt imponerende.«

Hvis Bakhmut skulle falde, er det lykkedes russiske styrker at rykke en my frem, forklarer Ydstebø. Så vil der stadig være langt til Donetsk-grænsen.