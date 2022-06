Lyt til artiklen

Rygterne fortsætter med at svirre om præsident Vladimir Putins fremtid.

Denne gang lyder det på, at præsidentens tid er ved at løbe ud. Det mener den tidligere CIA-chef for Moskva-stationen Daniel Hoffmann.

Han er nemlig overbevist om, at Putin vil blive myrdet.

Det fortæller han i et interview med Daily Beast ifølge News.com.

Ifølge Hoffmann vil Putins rådgivere vende sig mod ham i det øjeblik, de bliver utilfredse – hvad end det angår deres personlige holdninger eller krigens fremskridt i Ukraine.

Og det vil ske uden advarsel, fortæller han.

»Disse fyre, der vil gøre det, vil være så hemmelige omkring det, så Putin ikke finder dem og dræber dem først. Det sker lige pludselig. Og han vil være død,« fortalte Hoffman.

Og når det kommer til, hvem disse rivaler kunne være, er Hoffman ikke bange for at nævne navne.

Han nævnte nemlig Nikolai Patrushev, lederen af ​​det russiske føderale politis sikkerhedsråd, Alexander Bortnikov, direktøren for FSB, og forsvarsminister Sergei Shoigu som de sandsynlige.

Nikolai Patrushevs navn er konsekvent dukket op som en potentiel Putin-efterfølger.

Han har opbygget et ry for brutalitet, hvor Telegram-kanalen, General SVR, for nylig rapporterede, at han ville være den »værste mulighed« som erstatning for Putin.

»Patrushev er en direkte skurk. Han er ikke bedre end Vladimir Putin,« lyder det.

Alle tre mænd er nøglemedlemmer, der fremstår som en voksende trussel mod Putins styre.

Spekulationerne kommer midt i de utallige rygter om Putins helbred. Blandt andet er der blevet berettet om alvorlige tilstande som kræft eller Parkinsons, baseret på ændringer i hans udseende og hans nyligt nervøse opførsel i offentligheden.

Den ukrainske spionchef generalmajor Kyrylo Budanov sagde til USA Today, at han tror, ​​at Putin vil dø i løbet af de næste to år, da han lider af »alvorlige sygdomme.«

»Putin har ikke et langt liv foran sig,« sagde han.