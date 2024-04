Bliver Danmark netop nu ramt af et stort GPS-jamming angreb, er der risiko for, at vi på flere måder kastes 30 år bagud.

Til et samfund fra begyndelsen fra 1990erne. Uden ledningsfri telefonsamtaler, uden internet på mobilen og uden kreditkorthandel.

Det er den simple, men dystre analyse fra en førende dansk ekspert, som B.T. har bedt fortælle, hvordan vores samfund ville se ud, hvis et flere dage langt GPS-jamming angreb fandt sted herhjemme.

Det lyder måske som ren hypotese.

Men faktisk er Danmark og store dele af den sydlige Østersø over de seneste måneder flere gange blevet ramt af netop GPS-jamming flere gange.

En lang række af vores nabolande har allerede foranstaltninger på plads, som kan forhindre, at en række kritisk infrastruktur går ned.

Men herhjemme er ting som kredikorthandel, navigation, aktiehandel og mobiltelefoni stadig afhængig af den tid, som man får via GPS-satellitter svævende over jorden.

Derfor vil et omfattende og målrettet GPS-jamming angreb mod Danmark kunne udrette store skader.

GPS-jamming GPS kan jammes - eller forstyrres - ved at udsende en række andre signaler over et område for at 'mætte' GPS-modtagere - eksempelvis navigation. På den måde sættes modtagerenheder de facto ud af spillet. GPS bruges i en lang række funktioner i vores samfund. Det er bl.a. ved kreditkorthandel, mobiltelefoni og -internet, navigation, aktiehandel og muligvis elnettet. Fælles for de ting er, at der er behov for yderst præcis tid for, at det kan fungere. Og det leveres ofte via GPS-satellitter.

»Hvis vi udsættes for et angreb, hvor GPS-signalerne forsvinder i eksempelvis fem dage, så vil det blive dyrt for vores samfund,« siger Søren Reime Larsen, der er ph.d.-student ved DTU Space og specialiserer sig i netop GPS-jamming.

Han fortæller, at store dele af det moderne samfund, vi kender i dag, med navigation på smartphonen, internet og opkald på selvsamme, betaling med kreditkort og aktiehandel med få tryk på en tast på telefonen kan potentielt blive lagt ned.

»Det vil ikke koste nogen menneskeliv. Men al mobilkommunikation vil blive påvirket,« siger Søren Reime Larsen og uddyber:

»Man vil ikke kunne gå på nettet på sin telefon, hvis man ikke er på wi-fi. Bank- og finanssektoren vil blive ramt. Finansielle transaktioner. Og så er det også muligt, at elnettet vil blive berørt. Samtidig vil fly- og færgetrafikken blive ramt i et eller andet omfang,« fortæller han.

Sådan så det ud, da store dele af den sydlige Østersø blev ramt af GPS-jamming 15. marts 2024. Foto: GPSJAM Vis mere Sådan så det ud, da store dele af den sydlige Østersø blev ramt af GPS-jamming 15. marts 2024. Foto: GPSJAM

Det er dog ikke sådan, at vores samfund ville direkte kollapse.

Men for mange blandt de yngre generationer vil oplevelsen være noget helt nyt.

Og for dem af os, som har levet før mobiltelefoner, vil det blive en påmindelse om et liv i en anden tid.

»Hele samfundet vil gå meget mere langsomt, end vi er vant til. Samfundet kan godt fungere, men vi skulle gøre mange ting anderledes. Det ville på mange måder være som at leve i begyndelsen af 90erne,« siger Søren Reime Larsen.