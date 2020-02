Nordmakedonien har søndag taget et vigtigt skridt på vejen mod grønt lys til forhandlinger om EU-optagelse.

En hidsig storm over Bruxelles søndag aften betød, at de fly, som skulle fragte regeringschefer og ministre fra Vestbalkan til et møde med EU-chefer, måtte cirkle og gøre flere forsøg, før de kunne sætte hjulene på asfalten.

Det langtrukne drama i luftrummet over den belgiske hovedstad mindede Albaniens premierminister, Edi Rama, og Nordmakedoniens udenrigsminister, Nikola Dimitrov, om deres forsøg på at få grønt lys til forhandlinger om EU-medlemskab.

- Vi landede i fjerde forsøg, og det var temmelig turbulent. Det var en påmindelse om vores forsøg på at blive optagelsesland. Vi har forsøgt tre gange på topmøder. Forhåbentlig lykkes det fjerde gang, siger Dimitrov.

Ministeren havde "gode nyheder" med, idet parlamentet i Nordmakedonien søndag har vedtaget en lov om en offentlig anklager. Et centralt krav, som EU har stillet.

Det skete ikke uden spænding - og ifølge makedonske medier med mindst mulig margin. 80 stemmer ud af 120. Det var præcis de to tredjedele, der skulle til.

- Det er en god dag for landet, for retsstaten og for den makedonske folk, siger Dimitrov.

Nordmakadonien og Albanien øjner igen en chance for, at EU inden længe vil beslutte at indlede optagelsesforhandlinger med de to lande.

Det skyldes, at Frankrig, som hidtil har blokeret processen, har ændret holdning. Det er sket, efter at EU-Kommissionen har fremlagt et forslag til en ny metode for optagelsesprocessen. Det havde netop Frankrig krævet.

Under denne uges sikkerhedskonference i München sagde Frankrigs præsident, at han er positivt stemt for at indlede en optagelsesproces med de to lande, såfremt EU-Kommissionen vurderer, at landene er klar. Den vurdering ventes i marts.

- Hvis resultatet er positivt, og der er etableret en tillid, så bør vi kunne åbne for forhandlinger, sagde Emmanuel Macron.

Det er helt nye toner fra Frankrig. Spørgsmålet er, hvad Danmark, Holland og enkelte andre skeptiske medlemslande vil sige.

Danmark har været imod at åbne for forhandlinger med Albanien.

- Indflyvningen var et bevis på, at det ikke bliver let for os, sagde Albaniens premierminister, Edi Rama, da han ankom til Bruxelles.

- Vi er meget taknemmelige over det arbejde, som EU-præsidenten og alle andre lægger i at fremme processen. Vi er optaget af at drøfte den ny metode. Jeg håber, at den kan blive en platform for fælles forståelse mellem medlemslande.

EU's udenrigschef, Josep Borrell, mener, at det nordmakedonske parlaments vedtagelse af loven om en offentlig anklager viser, at landet har viljen til at gøre, hvad der skal til.

- Vi vil i dag og i morgen arbejde på, at man på næste topmøde kan beslutte at åbne døren for dem, siger Borrell.

Mødet ledes af EU-præsident Charles Michel. Også formanden for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, deltager.

