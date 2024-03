'Jeg har set tusindvis af politiske videoer over de seneste 20 år, og jeg har aldrig set noget lignende.'

Dommen over den blot 42-årige republikanske senator Katie Britt efter nattens State of the Union-tale er vild. Helt vild.

Natten til fredag holdt den amerikanske præsident Joe Biden den årlige State of the Union-tale, hvor han i Repræsentanternes Hus gav sit bud på en status på USA netop nu.

Og som sædvane har det parti, der ikke har præsidentposten, efterfølgende sat en prominent skikkelse til at komme med et modsvar.

I år var den opgave givet til den kvindelige republikanske senator fra delstaten Alabama Katie Britt.

Hun bliver beskrevet som en ung, fremadstormende senator, der repræsenterer en ny generation af folkevalgte.

Samtidig er hun den yngste kvinde, der er valgt for Republikanerne i Senatet. Et klart budskab til 81-årige Joe Biden, som mange republikanere anser for at være for gammel til at være præsident.

Og ikke mindst for gammel til at være USAs næste præsident.

Derfor var Katie Britts modsvar til Bidens tale natten til fredag, dansk tid, ventet med stor spænding.

Joe Biden under nattens tale. Foto: Evelyn Hockstein/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Joe Biden under nattens tale. Foto: Evelyn Hockstein/Reuters/Ritzau Scanpix

Og noget tyder på, at det ikke skuffede. I hvert fald hvis man er demokrat, der gerne vil hænge republikanere ud på sociale medier.

Katie Britts modsvar mødes nemlig med hård kritik blandt egne og hån fra liberales side.

Eller som journalisten Yashar Ali, hvis citat denne historie blev indledt med, slog fast, så har han aldrig oplevet noget lignende.

Og han er ikke alene med den følelse.

I dele af sit modsvar er Katie Britt yderst teatralsk, lyder dommen, når hun revser Joe Bidens indsats ved den amerikanske grænse mod syd ved Mexico, hvor titusindvis af immigranter er ankommet til USA over de seneste år.

»Jeg kunne aldrig have forestillet mig, hvad min historie skulle være. Tænk sig, hvad den amerikanske drøm kan gøre over bare en generation. På bare et liv. Det kan tage pusten fra en,« lød det fra Katie Britt, der trak vejret tungt, slog øjnene ned og næsten så ud til at have en tåre på vej.

Og så fortsatte hun.

»Men nu er den amerikanske drøm blevet et mareridt for rigtig mange familier,« sagde Britt med en bedrøvet mine, inden hun ikke længe efter kom til sin hovedpointe:

»Man behøver ikke se længere end til krisen ved vores sydlige grænse for at se det. Præsident Biden arvede den mest sikre grænse nogensinde. Men minutter efter, han indtog Det Hvide Hus, så suspenderede han alle deportationer, han satte en stopper for opførslen af muren på grænsen og han fremlagde en plan for at give amnesti til millioner,« lød det på højst dramatisk facon.

Og som man måske kan fornemme, så er ikke så meget af det, Katie Britt sagde, der har vakt opsigt, men det kun få minutter lange svar til Joe Bidens timelange tale og så hendes teatralske måde at levere sit budskab – formentlig direkte fra sit eget køkken i Alabama.

»Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at Katie Britts tale ikke ender som en del af Saturday Night Lives åbning,« lød en kommentar fra Tom Nichols, der er skribent på The Atlantic.



Det tidligere demokratiske kongresmedlem Adam Kinzinger var enig.

»Katie Britt overspiller, og det er en smule for meget. Teater,« skrev han.

»Det føles som om Katie Britt overspiller en smule,« skrev den amerikanske journalist og politiske analytiker ved MSNBC Molly Jong-Fast.

Men ikke kun blandt medier og demokratiske modstandere var der måben over Katie Britt.

Også internt i Det Republikanske Parti var der undren over det, de havde været vidne til.

Det skriver mediet Daily Beast, der har været i kontakt med en strateg hos Det Republikanske Parti. Og her var meldingen brutal.

»Alle går helt fucking amok. Det er en af vores største katastrofer nogensinde,« lød det fra kilden.