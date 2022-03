B.T. advarer om voldsomme billeder.

»Hele min overlæbe blev skåret midt over, jeg fik flere snit i mit ansigt, og operationen varede tre timer.«

Ordene kommer fra Jordan Katherine fra Texas, USA, der efter sigende blev overfaldt af en dansker, da hun besøgte en bar på Sri Lanka torsdag.

En sag, der er blevet omtalt i flere srilankanske medier, hvor den formodede gerningsmand, som politiet har identificeret som dansk statsborger, er efterlyst med navn og billede.

»Jeg har så meget smerte. Både fysisk og psykisk,« fortæller 27-årige Jordan Katherine til B.T.

Ifølge hende blev hun udsat for det brutale angreb af danskeren torsdag aften på en bar i byen Midigama på Sri Lanka.

Derfor har politiet også været talstærkt til stede på øen, hvor efterforskningen er i gang. Det bekræfter politiet til mediet Ada Derana.

Jordan Katherine forklarer, at danskeren forlangte, at hun og sin veninde skulle flytte fra det bord, de sad ved.

»Det ville vi ikke, og så begyndte de at chikanere os verbalt,« fortæller hun.

Og så hentede danskeren ifølge Jordan Katherine et tomt glas.

»Han stod omkring en meter væk og kiggede mig i øjnene, før han kastede glasset alt, hvad han kunne direkte i ansigtet på mig. Glasset blev knust, da jeg ramte mit ansigt og skar min mund op. Meget af glasset kom ind i min mund og noget kom også i mine øjne,« fortæller Jordan Katherine, der forklarer, at gerningsmanden straks løb væk efter hændelsen.

Jordan Katherines læbe blev skåret midt over. Hun fik flere snit i sit ansigt og tilbragte to dage på hospitalet.

Hun fortæller desuden til mediet Ada Derana, at hendes muskler og nerver i ansigtet aldrig vil blive det samme, som før overfaldet.

Nu ønsker hun, at danskeren bliver stoppet af politiet, så han ikke gør skade på flere, fortæller hun til B.T.

Srilankansk politi oplyser til mediet Ada Derana, at der er blevet iværksat en 'multiteam'-efterforskning for at spore den mistænkte, som altså er blevet identificeret som dansk statsborger.

Efterforskningen indbefatter blandt andet, at alle lufthavne på nuværende tidspunkt er blevet informeret om den formodede gerningsmand, således det kan forhindre ham i at forlade landet.

B.T. er bekendt med identiteten på den formodede gerningsmand. Vedkommende er kontaktet, men har ikke vendt retur på henvendelsen.

Udenrigsministeriet er desuden blevet kontaktet, men de kan hverken be- eller afkræfte, om vedkommende befandt sig på Sri Lanka torsdag.