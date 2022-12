Lyt til artiklen

Kvinden, der juleaften blev skuddræbt på en britisk pub, er nu blevet identificeret som 26-årige Elle Edwards.

Det skriver flere udenlandske medier, herunder Sky News.

Den 26-årige brite var ude at fejre julen i selskab med sin søster og nogle venner på pubben Lighthouse Inn i Wallasey Village i det nordvestlige England, da hun blev ramt af skud i hovedet kort efter klokken 23.50.

Hun blev herefter hastet til et nærliggende hospital, hvor hun døde af sine kvæstelser.

Derudover blev fire mænd ramt af skud. En 28-årig, som fortsat er i kritisk tilstand, og tre mænd på henholdsvis 22, 24 og 33 år, som pådrog sig skader på ben og hænder, der ikke anses som værende livstruende.

Gerningsmanden, der skød gennem en rude til pubben, hvorefter vedkommende flygtede i en mørk bil, er fortsat på fri fod og eftersøgt at politiet.

Elle Edwards menes ikke at have været mål for skyderiet.

Anden juledag samledes familie og venner til afdøde ved pubben, hvor de lagde blomster.

Pubbens ejere kalder skyderiet »en tragedie hinsides ord« i en officiel udtalelse og tilføjer:

»Alle vores tanker er hos vores kunders venner og familie, og især går vores hjerte til familien til vores kunde, der har mistet livet.«