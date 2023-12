Af de 26 vandrere, der blev efterlyst, efter at vulkanen Marapi gik i udbrud, er 11 af dem fundet døde.

11 vandrere er fundet døde, efter at vulkanen Marapi i Indonesien søndag gik i udbrud.

Det oplyser den lokale redningsarbejder Abdul Malik til nyhedsbureauet AFP mandag.

26 vandrere blev tidligere på dagen efterlyst.

Af dem har man ifølge redningsarbejderen fundet 14, heriblandt de 11 døde. De tre andre blev fundet i live.

Marapi, en vulkan på den vestlige del af øen Sumatra, gik søndag i udbrud og sendte aske 3000 meter op i luften.

De 11 blev fundet døde nær krateret mandag morgen. De tre, der blev fundet i live, var ifølge Malik svækkede og havde brandsår.

Redningsarbejdere skiftedes mandag til at bære de omkomne ned ad bjerget.

I et videoklip, som er blevet delt med AFP, kan man se, hvordan en redningsarbejder giver en såret vandrer en ridetur, mens vedkommende råber "Gud er stor".

Udbruddet er fortsat undervejs.

- Alt ser gråt ud, siger Malik.

Rudy Rinaldi, chef for den lokale redningsmyndighed, siger yderligere, at nogle af vandrerne har brug at blive tilset af en læge, fordi de var tæt på udbruddet, da det skete.

- Nogle blev forbrændte, fordi det var meget varmt, og de er kommet på hospitalet, siger han.

- Dem, der er kommet til skade, er dem, der var tæt på krateret.

75 vandrere var i området, da udbruddet skete. 49 kunne selv bevæge sig ned ad bjerget.

Marapi er på sit næsthøjeste alarmniveau ud af fire i det indonesiske system.

Myndighederne har afspærret et område på tre kilometer i diameter rundt om vulkanen.

Desuden er der blevet uddelt masker til de lokale indbyggere, som er blevet bedt om at holde sig inden døre.

Øgruppen, som Sumatra er en del af, ligger i Ildringen, som er en betegnelse for et bælte af vulkaner, der ligger langs de asiatiske og amerikanske stillehavskyster.

Indonesien har næsten 130 aktive vulkaner.

