De tunge superlativer blev fundet frem, da 1. divisionsklubben HB Køge tilbage i 2020 præsenterede den nigerske landsholdsangriber Victorién Adebayor.

Rent økonomisk kaldte klubben købet af Adebayor for 'den mest offensive handel' i klubbens historie – og angriberen var en 'ekstraordinær spiller'.

Men angriberen, der har bombet kasser ind i den ghanesiske Premier League, kunne slet ikke leve op til de flotte skudsmål. Faktisk har han ikke spillet én eneste kamp for HB Køge i de to år, han har været i klubben.

Og ifølge BT. Sports podcast Transfervinduets oplysninger er 25-årige Adebayor snart fortid i den danske klub. Han er for tiden lejet ud til ghanesiske Legon Cities FC, og der arbejdes i disse dage på at gøre aftalen permanent.

Dermed ender det ulykkelige samarbejde altså snart – og det gik skævt allerede fra start af.

Transfervinduet erfarer, at Victorien Adebayor skulle være decideret chokeret over den danske kulde, som han slet ikke kunne omstille sig til.

Derudover var der flere ting, der kom på spilleren fra Niger. Blandt andet var han overrasket over, at han selv skulle stå for sin aftensmad. Og han undrede sig også over, at han ikke måtte rejse til hjem til Niger midt i sæsonen for at blive gift.

