Det blæser så kraftigt søndag aften, at vindfølsomme køretøjer frarådes at passere Øresundsbroen.

Det oplyser Vejdirektoratet på det sociale medie X, der tidligere hed Twitter.

Det forventes, at vinden lægger sig mandag morgen omkring klokken 08.

Det er ikke kun ved Øresundsbroen, at blæsevejret volder problemer.

Det samme er lige nu tilfældet mellem Sverige og Bornholm, hvor hurtigfærgen Express 1 er blæst inde i Ystad Havn, mens Express 5 er blæst inde i Rønne Havn. Det rapporterer TV 2 Bornholm.

Rederiet Bornholmslinjen vil derfor indsætte færgen Povl Anker som afløser søndag aften klokken 22.30.

Dog vil der ikke være plads til alle passagerer med billet til hurtigfærgerne, oplyser Bornholmslinjen til TV 2 Bornholm og tilføjer, at rederiet er i gang med at informere de berørte passagerer.