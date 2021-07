Opdateret 14.03: Der er nu ryddet op efter bilbranden.

Nordsjællands Politi kommer onsdag eftermiddag med en klar opfordring til trafikanter, der lige nu holder i kø på Hillerødmotorvejen:

Lad være med at lave U-vendinger, fordi du bliver utålmodig.

Således kan politiet konstatere, at flere bilister med U-vendinger forsøger at slippe ud af køen.

En kø, der er opstået som følge af en bilbrand i sydgående retning ved Allerød.

Pressevagten ved politikredsen oplyser, at man modtog anmeldelsen om bilbranden klokken 13.12. Der var da kraftig røgudvikling.

I øjeblikket er vejen således spærret, mens branden slukkes.

Der er umiddelbart ingen, der er kommet til skade i forbindelse med branden.

Hvordan den er opstået, er foreløbigt uvist. Sikkert er det dog, at der for nuværende er fokus på først at få slukket ilden og dernæst ryddet op.

Efterfølgende vil politiet tage en snak med bilens fører for at finde årsagen til uheldet.

