Flere ministerier og styrelser er tirsdag ramt af omfattende it-problemer.

Det skriver Berlingske.

Overfor mediet bekræfter Statens It, at der er problemer.

Presse- og kommunikationschef hos Statens It, Rasmus Onslev Kremmer, siger, at der ikke er mistanke om et hackerangreb.

Det er uvist, hvornår systemerne igen er normale.