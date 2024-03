Den var helt galt med Holger Rune, da han blev slået ud af Miami Open, men der er en god forklaring.

Verdens nummer syv tabte 6-1, 6-1 mod Fabian Marozsan, der er nummer 57 i verden, og det var rystende at se på udefra.

Der er dog en god forklaring, for Holger Rune er syg og kan end ikke stille op til interviews, fortæller ATP til TV 2, der er til stede i Florida.

Det er tilsyneladende en virus, der har spændt ben for danskeren.

»Jeg blev syg aftenen før kampen og overvejede at trække mig fra turneringen, men da jeg fik det bedre efter opvarmningen, besluttede jeg mig for at prøve, men jeg havde desværre ingen energi i kroppen,« lyder det til TV 2 Sport via ATP.

Det stod tidligt klart, og helt ukarakteristisk kom der heller ingen udbrud fra Rune eller peptalk fra hans team i boksen.

De vidste givetvis, hvad han kæmpede med.

Holger Rune drager nu hjemover til Monaco, hvor næste turnering venter.