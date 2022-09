Lyt til artiklen

Det var ikke til at tage fejl af. Nick Kyrgios var tosset.

Og australieren forsøgte på ingen måde at skjule det, da han tidligt onsdag morgen dansk tid blev slået ud af US Open.

Efter nederlaget til russiske Karen Khachanov kogte frustrationerne over, og Nick Kyrgios, der dog ønskede sin modstander tillykke ved nettet, smadrede to ketsjere direkte ned i gulvet, inden han stormede fra banen.

»Det er ikke godt. Det er slet ikke godt, det her,« lød det fra Todd Woodbridge, der kommenterede kampen for Channel 9.

Nick Kyrgios smadrede to ketsjere. Foto: MIKE SEGAR

Det er bestemt ikke første gang, Nick Kyrgios' temperament og personlighed har trukket overskrifter.

I sidste uge brokkede han sig over, at der stank af hash på banen. Noget, der forstyrrede ham, da han lider af alvorlig astma, forklarede han efterfølgende.

Nick Kyrgios stormede fra banen efter nederlaget i kvartfinalen. Foto: Danielle Parhizkaran

»Det var fucking hash. Der var røg. Jeg brokker mig selvfølgelig ikke over, at folk spiser mad,« lød det under kampen fra Kyrgios, der også tordnede mod sin boks.

Udbruddet efter kvartfinalen har da også fået massiv opmærksomhed på blandt andet Twitter, hvor mange har reageret.

'Nick Kyrgios ydmyger sig selv for gang nummer 7.439.'

'Er jeg et frygteligt menneske, hvis jeg siger, jeg er glad for, Kyrgios ikke vandt? Den opførsel er en skændsel, og det hører ikke hjemme i sport. Og at nogle tilskuere og kommentatorer romantiserer det og opmuntrer til det, gør det kun værre.'

'Det her er åbenbart en voksen mand.'

Nick Kyrgios kæmpede under opgøret med smerter i det ene ben, men han forsøgte tydeligvis at spille sig igennem det.

Flere tennisjournalister har efterfølgende påpeget, om det voldsomme udbrud skyldes, at Kyrgios var ærgerlig over at have misset en gylden mulighed for at vinde årets US Open.

Australieren var favorit i kvartfinalen, og i semifinalen – som han altså ikke spillede sig i – venter norske Casper Ruud.

Store navne som Rafael Nadal og Andy Murray er ude af turneringen, mens Novak Djokovic slet ikke har været med, og dermed havde australieren store chancer ved årets sidste Grand Slam.