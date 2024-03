Det kunne ikke være gået meget værre for Holger Rune!

Den danske tenniskomet lykkedes med.... røv og nøgler i Miami og tabte 6-1, 6-1 til verdens nummer 57. Efter bare en times spil.

Hvad i alverden skete der dog?

Holger Rune kom helt skævt ud til kampen mod Fabian Marozsan, og før han havde set sig om, så var første sæt ungarerens.

Det tog 25 minutter - grotesk udvikling!

Et t-shirt-skift hjalp heller ikke noget efter det makværk....

Modstanderen har tidligere chokeret med sejr over verdensetteren Carlos Alcaraz, men ligger altså kun nr. 57 i verden. Katastrofal kamp alt i alt fra danskerens side.

Førsteserverne sad slet, slet ikke, som Holger Rune ellers formår, og det gjorde enormt ondt, at han ikke kunne sætte pres på fra start.

Rune var helt ved siden af sig selv - og vi har intet andet valg end at uddele nul bolde for den præstation. Omend det smerter.

Var han blevet rusten?

Holger Rune sad over i første runde, og bagefter måtte han se denne kamp udsat i et døgn på grund af regnvejret, hvilket muligvis betød for mange dage uden kamp.

Et er nemlig at træne, men noget andet er at være helt oppe på det nødvendige spændingsniveau, som der skal til, når man møder en top 100-spiller. De kan nemlig alle være farlige på en dårlig dag.

Den ventetid må Rune virkelig tænke over at optimere til en anden gang - for det er ikke første gang, han kommer til at sidde over eller blive forsinket på anden vis.

Det var vanvittigt at være vidne til, at verdens nummer syv kunne præstere så søvnig en forestilling - der var sågar kun ét sølle vredesudbrud.

Kom dog lidt!

Både Rune og hans team lignede nogle, der var totalt uvidende om, at kampen var gået i gang, for der var nul engagement.

Hvorfor filan var der ikke en i boksen, der rejste sig op og gav et jubelbrøl eller en verbal overhaling, der kunne vække spøgelset på banen?

Rystende hvor ligeglad man kan se ud, når alle ved, at det slet ikke er tilfældet for Rune, der om nogen vil til tops.

Tv-kommentatorerne mistænkte, at der var gået et eller andet helt galt for den danske komet i optakten, men de spekulationer må hovedpersonen selv gøre omverden klogere på, når han får muligheden.

Rune skal ikke videre - han skal hjem. Til turneringen i Monte-Carlo.

Her er han på hjemmebane, og det er måske meget godt efter så frygteligt et exit i Miami.

Det er tid til et sceneskift, og det får han i den grad, når det går løs på gruset ved Masters 1000-truneringen i Monaco.