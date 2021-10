Hun tonede frem på tv-skærmen fredag efter fredag.

Iført glitrende kjoler og flot hår dansede hun hen over gulvet i TV 2-programmet 'Vild med dans'. Men bag det store smil gemte der sig en alvor i Jeanette Ottesen.

Det fortæller hun i det nye GO Beauty.

Tiden skal skrues tilbage til 2012, hvor Jeanette Ottesen – der var forsvarende verdensmester – inden sin deltagelse skulle svømme OL i London.

Det gik bare langtfra, som hun håbede på. Inden finalen knækkede hendes svømmedragt.

Hun fik skiftet, men det betød også, at al den energi, hun skulle bruge i vandet, blev brugt på netop det, og hun sluttede som nummer syv i 100 meter fri. Slet ikke den gode oplevelse, hun havde håbet på. I stedet var den en nedtur.

»Jeg var virkelig nede i lang tid. Da jeg kom hjem, skulle jeg være med i 'Vild med dans', og alle talte om, hvor fedt det var. Jeg var slet ikke til stede. Jeg var rigtig ked af det. Da lærte jeg, at man ikke skal flygte fra problemerne, men at man skal deale med dem,« fortæller Jeanette Ottesen til GO.

Hun kæmpede sig igennem fredag eller fredag, inden hun blev stemt ud af konkurrencen, da de var over halvvejs.

Jeanette Ottesen var med i 'Vild med dans' i 2012. Foto: Camilla Rønde Vis mere Jeanette Ottesen var med i 'Vild med dans' i 2012. Foto: Camilla Rønde

Da danseeventyret var slut, rejste hun. Den tidligere svømmer fortæller, hvordan hun ramte et sort hul i en sådan grad, hun faktisk overvejede at stoppe.

Hun var 25 år gammel, men en ny træner fik hende til at skifte mening, og hun kæmpede videre, hvilket sendte hende til både OL i Rio i 2016, hvor hun var med til at vinde en bronzemedalje, og OL i Tokyo, der blev rykket til 2021, hvor hun fik lov til at sætte sit punktum.

Det skete, da hun deltog i fire gange 100 meter medley, og hun nåede til finalen, hvor hun svømmede som den sidste. Det var da også meget rørt Jeanette Ottesen, der mødte pressen efterfølgende.

»Jeg græd, da jeg slog hånden i væggen. Det er virkelig en forløsningsgråd, det er glædestårer. Jeg har været klar til det her i et år. Nu kom det på den bedst tænkelige måde. Jeg havde aldrig turdet drømme om, jeg ville slutte karrieren i en OL-finale. Det er vitterligt en drøm, der går i opfyldelse,« sagde Jeanette Ottesen efter løbet.