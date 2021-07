Hun blev liggende i vandet adskillige sekunder efter, de andre konkurrenter var gået op. Kiggede rundt. Tog hovedet kort under vandet. Og blev så hjulpet op og krammet af sine holdkammerater.

For klokken 04.54 stod det helt klart. Jeanette Ottesen havde taget sine sidste svømmetag som professionel ved OL i Tokyo.

Sat det punktum, hun i mange måneder har jagtet, og det skete tidligt søndag morgen dansk tid ved holdkappen.

Den danske stjerne fik store kram fra Signe Bro allerede, mens hun stadig var i bassinet.

Jeanette Ottesen fik kram fra Signe Bro, inden hun forlod bassinet. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Jeanette Ottesen fik kram fra Signe Bro, inden hun forlod bassinet. Foto: Liselotte Sabroe

Det danske hold blev nummer otte i finalen, men der var alligevel kæmpe smil hos alle fire, og hårene rejste sig, da de ved bassinkanten stod og holdt om hinanden.

Da løbet var slut, gik Jeanette Ottesen side om side med Signe Bro ud til de ventende medier, imens hun lige måtte tørre en enkelt tåre væk fra øjenkrogen.

Noget, hun godt vidste, for allerede lørdag lagde hun ikke skjul på, hun ikke kunne lade være med hele tiden at tænke på, det snart var slut. At hun skulle sige endeligt farvel til den sport, der har været hendes liv de sidste mange år.

»Jeg græd, da jeg slog hånden i væggen. Det er virkelig en forløsningsgråd, det er glædestårer. Jeg har været klar til det her i et år. Nu kom det på den bedst tænkelige måde. Jeg havde aldrig turdet drømme om, jeg ville slutte karrieren i en OL-finale. Det er vitterligt en drøm, der går i opfyldelse,« sagde Jeanette Ottesen efter løbet.

Jeanette Ottesen fik store kram fra sine holdkammerater. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Jeanette Ottesen fik store kram fra sine holdkammerater. Foto: Liselotte Sabroe

Egentlig troede hun, det ville slutte lørdag aften. Selvom hun håbede på finalen.

»Jeg havde lagt alt ind, taget koffeinpiller, gjort alt systemet kunne klare for at jeg kunne præstere bedst. At tage koffeinpiller så sent om aftenen giver ikke nogen god nattesøvn, så jeg har ikke fået mange timer. Dem jeg fik var gode, jeg vågnede med et kæmpe smil, selvom jeg var lidt træt,« sagde hun med et stort grin.

Hun lukker nu et kapitel, der også har budt på mange kampe. Den største af alle satte hun punktum ved søndag morgen dansk tid, da hun fik lukket og slukket, som hun havde drømt om. I bassinet ved OL.

For efter at have mistet den økonomiske støtte da hun blev gravid, noget hun har fortalt om flere gange, startede hun sammen med sin mand Marco Loughran et projekt.

En dybt rørt Jeanette Ottesen takkede af. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere En dybt rørt Jeanette Ottesen takkede af. Foto: Liselotte Sabroe

Hun skulle til Tokyo. Og det er også hele den rejse, hun fremhæver som noget af det største.

»Det synes jeg selv er ret stort. Jeg havde aldrig troet, det skulle foregå sådan. Jeg har været i tvivl mange gange undervejs, om vi kunne holde hinanden ud, og om det kunne lykkes. Det gjorde det. Til at starte med blev jeg afskrevet af alle, vi stoppede bare ikke med at tro på det. Jeg kunne ikke have gjort det alene. Jeg har været ved at kaste håndklædet i ringen mange gange, men så har der været så mange omkring mig, der har prøvet at holde mig oppe,« sagde den danske stjerne, der måtte holde en pause og trække vejret, mens tårerne pressede sig på.

Netop manden og datteren fyldte da også, efter det sidste svømmetag var taget.

De sidder hjemme i Danmark, men Jeanette Ottesen havde ikke lige planer om at taste sin mands nummer ind på telefonen lige med det samme.

»Jeg tror, min mand er gået tilbage i seng,« lød det med den velkendte latter, inden hun fortsatte:

»Han skal trods alt være far om et par timer, når Billie vågner,« fortalte Ottesen, der satte endnu flere ord på sin rolle som mor. Den har hun haft siden december 2017, da datteren kom til verden. Men nu kan hun være det i langt højere grad.

»Jeg glæder mig så meget til at komme hjem og bare være mor. Ikke tænke på, jeg skal passe på min krop, at jeg ikke kan bære min datter, fordi jeg skal passe på min ryg, at jeg skal huske og spise hele tiden, sove, slappe af. Jeg glæder mig til at være ligeglad. Jeg kan spise en salat, hvis jeg har lyst. Det er lige meget. Jeg glæder mig til bare at løfte på hende, lege med hende til jeg ikke kan gå. Det er lige meget, jeg skal ikke bruge min krop. Alle de ting, jeg føler har hæmmet mig som mor, glæder jeg mig til at være ligeglad med,« sagde Jeanette Ottesen.

Danmarks mest vindende atlet. Verdensmester. Europamester. OL-bronzevinder. Og nu tidligere professionel svømmer.