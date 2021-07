Nu er det Emmas tur!

Danske Mikkel Bjerg brillerede under det netop overståede Tour de France, hvor han i sin franske debut var en uvurderlig hjælperytter for Tour-vinderen Tadej Pogacar.

Men nu er det Bjergs bedre halvdels tur til at skinne. Bjergs forlovede, Emma Norsgaard, debuterer nemlig søndag ved de olympiske lege, når hun skal forsøge at hjælpe Cecilie Uttrup frem til en OL-medalje i bjergene uden for Tokyo.

Og Emma Norsgaard – hvis bror Mathias Norsgaard også er professionel cykelrytter – er topmotiveret efter at have set sin forlovede imponere på den helt store scene.

»Ja, selvfølgelig giver det mig motivation at se Mikkel klare det godt. Jeg ser hver dag, hvor hårdt han arbejder for det.

Parret bor til dagligt sammen i spanske Girona, hvor de udover at være kærester også er hinandens træningsmakkere.

»Jeg tror, at vi generelt bare er gode til at få hinanden op, og jeg er sindssygt stolt af, hvad han har lavet i de tre uger, Touren varede.«

»Så ja, det kunne være fedt også at gøre ham lidt stolt nu og gøre det lige så godt, som han gjorde det i Touren.«

Silver medalist Emma Cecilie Norsgaard Jorgensen of Denmark (C) and bronze medalist Letizia Paternoster of Italy (R) cross the finish line after the UCI Cycling Road World Championships Women Junior Road Race in Bergen, on September 22, 2017.

»Hvis jeg arbejder lige så godt for Cecilie, som han gjorde for Tadej, så tror jeg, at han vil være godt tilfreds med mig,« lyder det fra Emma Norsgaard – som også stiller op til onsdagens enkeltstart.

I første omgang gælder det dog linjeløbet. Det skydes i gang søndag morgen klokken 06.00.