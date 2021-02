Målene fortsætter med at rasle ind hos FC København, som smed en 1-0-føring væk, men et dramatisk dømt VAR-straffespark gav slutresultatet 3-3 i topkampen mod AGF i Parken.

AGF skulle blot bruge otte minutter til at score tre gange i midten af første halvleg, og så var 1-0 til hjemmeholdet vendt til 3-1 til aarhusianerne. Men så indtraf den dramatiske gyser-afslutning, som vil gå over i historien.

I kampens allersidste sekund fik FCK tildelt straffespark, som Jonas Wind sikkert scorede på til slutresultatet. Faktisk var kampen fløjtet af, og AGF'erne havde jublet over sejren, hvilket kan ses på billederne herunde, men et VAR-gennemtjek gav altså FCK chancen fra 11-meterpletten.

»Der er jo straffespark, men problemet er, at han har fløjtet af. Men dommeren har loven på sin side. Vi laver nogle dumme frispark, som giver dem chancen. Det er pisse-ringe,« siger AGFs topscorer, Patrick Mortensen, som scorede to gange for AGF, til Canal 9.

»Det var skørt og mærkeligt. Det var nervepirrende, jeg vidste, at det var sidste spark i kampen,« siger Jonas Wind til Canal 9 om straffesparken, som FCK fik, da en nedfaldsbold tifældigt ramte en AGF-spiller på armen, men det var altså ifølge dommeren strafbart.

Opdateres...