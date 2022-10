Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Beskeden indløb tre timer før kickoff.

Brøndbys bedste kendte fangruppering Alpha har valgt at træde i baggrunden og ikke længere være den organiserende stemningsgruppe på Sydsiden på Brøndby-stadion.

Den hardcore gruppe vil simpelthen holde pause, og det kan vise sig at være et særdeles hårdt slag for stemningen, selvom gruppens medlemmer fortsat vil møde op på stadion.

De holder også pause fra at producere tifos, men det fremgår ikke, hvor længe tænkepausen vil være.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Sydsiden Brøndby (@sydsidenbrondby_)

'Vi skal overveje, hvilke forandringer vi selv kan bidrage til, og om resten af Sydsiden stadig har ambition om at være landets stærkeste stemningstribune. Ellers vil Sydsiden ikke længere være det bedste sted for os at organisere vores opbakning til klubben,' skriver gruppen på Instagram kl. 11 søndag formiddag.

Et område tager de dog ikke pause fra, nemlig kampen for, at den 'snarlige overdragelse af klubbens ejerskab' ender godt.

'Det er en kamp, der ikke kan sættes på pause. Derfor vil vi som til de foregående kampe blive på stadion efter slutfløjt og synge for vores klub, som vi kender den. Alle, der har lyst, er naturligvis velkomne til at støtte op – vi kan findes bagerst i tårn 30 på Sydsiden Øvre, lyder det.

Følg B.T.s liveopdatering af begivenhederne før, under og efter derby-kampen på Brøndby Stadion lige her.