Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Sjældent har forskellen mellem Brøndby og OB været større.

Fynboerne blev kørt ud på røv og albuer, da de blågule med en tilbagevendt Daniel Wass udraderede det kriseramte mandskab fra OB.

Resultatet blev 2-0, men spillet viste en meget større forskel.

Brøndbys mål kom i første halvleg efter et tvivlsomt straffespark, som Josip Radosevic scorede på, og senere øgede stortalentet Oscar Schwartau føringen med en følt afslutning helt op i krogen.

Den 16-årige spiller skrev sig samtidig ind i historiebøgerne som yngste Brøndby-målscorer nogensinde.

Nå men, så velkommen da hjem til Brøndby efter 11 år i udlandet. VM-billetten fik Morten Wieghorst helt sikkert sat et hak ud for fra tribunen, men du behøver måske ikke ødelægge dine direkte modstandere i samme grad som Joel King, der må være knust. Et var spillet, mens bolden rullede, noget andet og lige så vigtigt var Daniel Wass' lederskab, hvor han ved hvert spilstop dirigerede rutinerede folk som Josip Radosevic og Mathias Greve.



Wass har på blot 90 minutter vist, at fodbolddirektør Carsten V. Jensen ikke skal være bange for at afvige fra klubbens strategi om ikke at betale store summer for spillere over 26 år. En lille håndfuld millioner, og Nicklas Helenius – øverste navn på transferlisten – er næste mand på Vestegnen.

Alt gik galt for ham. Hele OBs mandskab blev kørt under brættet, men for den australske venstreback var det et regulært mareridt at være på Brøndby Stadion denne søndag aften. Joel King kunne ikke tæmme bolde, hvor der ikke var modstandere i nærheden, han kom for sent på sin mand, så han fik gult, Daniel Wass gav ham skulderskub, hvor han blev bragt helt ud af fatningen, og så forærede han boldene til de gule i stedet for dem i blå og hvid. En katastrofal præstation, der giver den sjældne karakter 0.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Brøndby 4-4-2

Thomas Mikkelsen 3

Daniel Wass (ud: 70.) 5

Frederik Alves (ud: 70.) 4

Sigurd Rosted 4

Christian Cappis 5

Mathias Greve 5

Josip Radosevic 4

Joe Bell 3

Oscar Schwartau (ud: 89.) 5

Mathias Kvistgaarden (ud: 70.) 4

Marko Divkovic (ud: 80.) 4

---

Yousef Salech (ind: 70.) 3

Sebastian Sebulonsen (ind: 70.) 3

Kevin Tshiembe (ind: 70.) 3

Anis Ben Slimane (ind: 80.) UB

Peter Bjur (ind: 89.) UB

OB 4-3-3

Martin Hansen 2

Nicholas Mickelson 2

Bjørn Paulsen 2

Jørgen Skjelvik (ud: 78.) 2

Joel King (ud: 78.) 0

Aron Elis Thrándarson 2

Jeppe Tverskov 2

Sander Svendsen 1

Charly Nouck Horneman (ud: 46.) 1

Bashkim Kadrii (ud: 88.) 2

Issam Jebali (ud: 46.) 2

---

Max Fenger (ind: 46.) 2

Gustav Grubbe (ind: 46.) 3

Aske Adelgaard (ind: 78.) UB

Jakob Breum (ind: 78.) UB

Agon Mucolli (ind: 88.) UB

Alle taler vel egentlig om Daniel Wass' comeback, og hvad det gjorde ved et Brøndby-hold, der ikke har vist sig ret godt frem før nu. Men der var også episoden, hvor Christian Cappis skød hårdt på mål, så afslutningen ramte Bjørn Paulsen på hånden. Dommer Jonas Hansen bliver kritiseret for den beslutning, som især Paulsen og Jebali brugte lang tid på at diskutere med ham, og det var underligt, at VAR ikke blev taget i brug.

Det havde med garanti ikke ændret på kampens udfald, men OB havde nu en sag i at mene, at Bjørn Paulsen næppe kunne have gjort meget anderledes for ikke at blive ramt på hånden.

En chokeret Andreas Alm stod indtil klokken 18.55 på banen, altså fem minutter før anden halvlegs begyndelse, mens de to hold for længst var smuttet ned i omklædningsrummene. OB-træneren og hans assistenter skulle ændre på holdet efter en miserabel første halvleg. Det lykkedes at stoppe blødningen, for Brøndby kom ikke yderligere på tavlen.

Giv Niels Frederiksen nogle klassespillere som Daniel Wass, og så har du tydeligvis en klasseforskel, der er til at mærke mod bundpropperne fra OB. Mens Brøndby har fået vasket pletten fra sidste uges nederlag i Parken væk, er Andreas Alms tropper fortsat i frit fald og fik ikke et ben til jorden. Et point i fem kampe og læg dertil sidste sæsons dårlige resultater for de stribede oven i, og det er på sin plads at spørge, om OB fyrer deres træner meget snart.