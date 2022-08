Lyt til artiklen

Brøndbys Superliga-hold skal forstærkes med profiler, og det skal ske nu.

B.T. afslørede fredag morgen, at klubben har købt landsholdsspilleren Daniel Wass, men her stopper man ikke.

B.T. kan også løfte sløret for, at Brøndby nu går benhårdt efter at lande Superliga-stjernen Nicklas Helenius til angrebet.

Målmaskinen, der blev Superliga-topscorer i sidste sæson med 17 mål, og som allerede også har scoret fire mål i de første fire kampe for Silkeborg i efteråret, er ifølge B.T.s oplysninger tændt på et skifte til Vestegnen, og det forventes fra de blågules side, at de kan nå til enighed med angriberen.

Den største hurdle er prisen mellem klubberne.

Ifølge B.T.s oplysninger vil Silkeborg have i omegnen af halvanden til to millioner euro, 11-15 millioner kroner, for Nicklas Helenius, og det er den pris, klubberne diskuterer, da Brøndby kun ønsker at lægge en million euro for ham. Syv og en halv million kroner.

Silkeborg har is i maven på grund af et vigtigt efterår med et europæisk gruppespil og har i udgangspunktet ikke udtrykt noget ønske om at sælge Nicklas Helenius.

Som B.T. også tidligere har afsløret, er der rigelig med transferpenge i kassen grundet de 22,5 millioner kroner, som klubben hentede på at sælge Rasmus Carstensen til Genk.

Samtidig er beslutningstagerne i direktør Kent Madsen og sportschef Jesper Stüker åbenlyst bevidste om, at Brøndby har masser af transferpenge, da de to klubber har diskuteret et skifte for Nicolai Vallys til over 20 millioner kroner.

Det kom frem 31. juli hos B.T..

Samme dag som de to mandskaber mødte hinanden, og hvor Nicklas Helenius scorede åbningsmålet i en 2-0-sejr til Silkeborg.

Efterfølgende lagde Brøndby-træner, Niels Frederiksen, på ingen måde skjul på hans begejstring over Nicklas Helenius. Måske et tegn?

»Det er verdensklasse sparket ind. Altså, det er den onde lyne mig... Altså, hvis Helenius havde spillet for os, så havde han scoret otte mål i dag, det var virkelig, virkelig godt sparket ind. Det må vi rose ham for, det var en flot aktion,« sagde Niels Frederiksen til Onside efter kampen.

Siden har især formand Jan Bech Andersen på de sociale medier udtrykt i klare vendinger, at midlerne er der til at hente de rigtige spillere. Han tilføjede, at der 'ingen begrænsninger er'.

Spørgsmålet er nu bare, om Carsten V. Jensen vælger at betale differencen mellem, hvad han har sagt til Silkeborg, han gerne vil betale for Nicklas Helenius i forhold til den ønskede pris, eller om han har is nok i maven til at forsøge at få ham billigere.

Tredje mulighed er selvfølgelig at gå efter et alternativ til Silkeborg-profilen, men det er ikke det, der bliver arbejdet på for nuværende.

Problemet for Brøndby i forhold til at vente kan være, at Silkeborg næppe ønsker at slippe både Nicolai Vallys, som FC København også har budt på, og Nicklas Helenius i dette transfervindue – oven i salget af Rasmus Carstensen.

Klubben mangler som nævnt ikke penge og prøver at holde fast i stammen af holdet i jagten på endnu mere succes i Superligaen samtidig med den europæiske kampagne. En af dem synes man dog villig til at slippe – for den rette sum.

Simpelt tegnet op er scenariet dette: Brøndbys drømmeangriber er dér, han vil gerne til klubben, og Silkeborg er indstillet på et salg af ham. Det handler om en håndfuld millioner kroner.