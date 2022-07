Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Nicolai Vallys har gjort sig populær på ledelsesgangene i både FC København og Brøndby.

B.T. kan afsløre, at Brøndby har henvendt sig med en intention om et køb til en historisk værdi på over 20 millioner kroner for Silkeborg-stjernen.

I forvejen er det kendt, at FC København også har budt på den 25-årige spiller. Dog har sportsdirektør Peter Christiansens bud været under det beløb.

Det var bold.dk, som først kunne fortælle om mestrenes jagt på Nicolai Vallys.

Et bud fra Brøndby på plus 20 millioner kroner er ifølge B.T.s oplysninger mere, end hvad FC København har lagt på bordet hos sidste sæsons bronzevindere.

Ifølge B.T.s oplysninger er Brøndby imidlertid i øjeblikket overbevist om, at det ikke kan lykkes at få landsholdsbobleren til Vestegnen, og klubben regner ikke med at kunne hente ham.

Kilder tæt på spilleren fortæller da også til B.T., at Nicolai Vallys' store ønske er at komme til FC København, da han er opvokset på Østerbro og altid gerne har villet spille for hovedstadsklubben. Ellers sigter han efter udlandet.

Nicolai Vallys lavede i sidste sæson 10 scoringer og 11 oplæg i Superligaen, og det har fået de helt store klubber i Danmark på banen.

Han spillede også forrygende i sidste runde, hvor han scorede mod FC Midtjylland. Vallys' kontrakt med Silkeborg udløber om halvandet år.

Silkeborg og Brøndby møder hinanden søndag aften.