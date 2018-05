Nicklas Bendtner vil gerne hjem til FC København. Ikke nødvendigvis nu, men heller ikke om alt for længe. Der er bare et lille problem, for FCK-manager Ståle Solbakken lyder ikke lige så forhippet på idéen.

Den 30-årige danske landsholdsangriber har sagt det før, men tirsdag gentog han det så, da han var på besøg i radioprogrammet Go’ Morgen P3.

»Det vil være en enorm ære for mig, inden min karriere stopper, at trække i den hvide FCK-trøje. Men jeg vil ikke tilbage til FC København og ikke kunne give noget, jeg vil ikke være en spiller, der kommer i slutningen af karrieren og ikke føler, jeg kan bidrage. Jeg vil gå ind og være en del af holdet og aktivt hjælpe klubben med erfaring eller mål. Kan jeg det, vil det være en kæmpe ting for mig at trække FCK-trøjen over hovedet,« sagde Nicklas Bendtner.

Nicklas Bendtner har siden foråret 2017 spillet i Rosenborg, hvor han med flotte præstationer har slettet minderne om kedelige ophold i Wolfsburg og Nottingham Forest. Han blev topscorer i sin første sæson og har spillet sig tilbage i landsholdsvarmen hos Åge Hareide. Lige så lun er han ikke i FC København, hvor Ståle Solbakken står for indkøbene.

»Vi har ikke været i samtaler med hverken Bendtner eller Rosenborg,« siger Ståle Solbakken om Nicklas Bendtners flirt med FC København.

Hvad synes du om, at han har den kærlighed til FCK?

»Det vidste vi. Hver gang han har det vanskeligt, kommer han jo herud og træner, så vi ved, at han har den kærlighed.«

Er den gengældt?

»Ja, han får jo lov til at være med hver gang, så den er til en vis grad gengældt.«

Ville han kunne være en god angriber i Ståle Solbakkens FC København?

»Det tror jeg, at mange spillere kan. Det kan han sikkert også. Men der ville nok skulle tilpasses. Det er ikke noget, jeg har brugt én kalorie på at tænke på.«

Så selv om han flirter med jer, er det ikke nødvendigvis noget, der sker lige med det samme?

»Nej, det er det ikke,« lyder det rimeligt klare svar fra den norske FCK-boss.

Nicklas Bendtner har kontrakt med Rosenborg i to år endnu, men allerede ved indgåelsen af kontrakten i Rosenborg fortalte cheftræner Kåre Ingebrigtsen, at Bendtner kunne være væk efter et år. Det er han dog ikke trods det faktum, at danskeren blev topscorer i den norske Eliteserie med 19 mål.

Det fik klubber til at røre på sig i vinterens transfervindue, hvor især franske Bordeaux var meget interesserede i at hente Bendtner til Ligue 1. Men Bendtner takkede dengang nej med hensyn til at spille sig med i den danske VM-trup til sommerens slutrunde i Rusland.

Den er han stadig i spil til, selvom det ikke er blevet til en bragende god sæsonstart for angriberen i denne sæson. Rosenborg har fået vendt en slingrende start til stensikre sejre, men Bendtner har kun noteret sig for to mål i syv kampe, og han har været prøvet på forskellige positioner i Rosenborg-angrebet.

Også helt fremme, hvor han også må være udset til at være et af Åge Hareides alternativer. Men altså ikke Ståle Solbakkens og FC Københavns lige nu.

