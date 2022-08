Lyt til artiklen

Krisen er stor i OB, og fyringsnakken om Andreas Alm er i gang.

Det er konsekvensen af et point i fem kampe, efter de stribede fra Fyn søndag tabte igen med et nederlag på 0-2 til Brøndby.

Efter kampen aflyste sportschef Björn Wesström et aftalt interview med TV3 Sport, fordi han ikke ville tale om Alms fremtid.

B.T. spurgte Andreas Alm efter kampen, om han føler tillid eller ej fra ledelsen i forhold til sit job og en fyring.

OBs cheftræner Andreas Alm i superligakampen mellem Brøndby IF - OB i Brøndby søndag den 14. august 2022. (Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Bech Vis mere OBs cheftræner Andreas Alm i superligakampen mellem Brøndby IF - OB i Brøndby søndag den 14. august 2022. (Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Bech

»Hvordan mærker man det? Det bliver spekulationer. Når man spørger alle andre trænere, så findes der variationer af svar på det spørgsmål. En del siger, at man har tillid, til man mister den. Nu spørger du mig, og så må jeg tænke på det, men ellers er det ikke et tema, jeg tænker på,« siger han og medgiver, hvorfor det er blevet et tema.

»Jeg forstår da spørgsmålet.«

Samtidig tilføjer han dog:

»Jeg synes, det er et dårligt tema at have som træner hele tiden at skulle vurdere sig selv. Hvis det går rigtig godt, skal du sige, ja, jeg er den rigtige mand, de tanker synes jeg ikke selv, man skal have. Det er svært nok at håndtere et hold, når der er modgang,« lyder det fra Andreas Alm, som regner med at fortsætte upåvirket efter nederlaget til Brøndby.

»Planen er, at vi rejser hjem, og så træner vi i morgen, og alt, som indgår i træningen, er det, som er planen.«

»Du har et hold, som også er ramt i dag, det kan man også læse i tabellen. Sådan er det. Det skal man have respekt for, men samtidig kommer der en ny kamp.«

Det gør der mandag om otte dage, når Horsens gæster fynboerne. Med eller uden Andreas Alm på trænerbænken.