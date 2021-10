Efter AGF tabte med 1-0 til Randers FC, modtog Randers-profilen Tosin Kehinde racistiske kommentarer fra et par AGF-fans i form af abe-smileyer og ordet 'monkey' på Instagram.

Efterfølgende har Tosin Kehinde selv udredt situationen og talt med AGF-fansene, der viste sig at være børn. Instagram-profilerne er efterfølgende blevet slettet, og AGF gør ikke mere ved situationen.

Det fortæller den kommunikationsansvarlige i AGF, Søren Højlund Carlsen, til B.T. Aarhus.

»Vi tager afstand fra det, der er sket, og vi har beklaget over for den pågældende spiller. Spilleren havde været i dialog med personerne, som viste sig at være unge drenge eller børn, der gik over stregen, og spilleren har modtaget deres undskyldning. Der er plads til alle i AGF, og vi accepterer ikke racisme,« siger Søren Højlund og fortsætter.

Randers FC's Tosin Kehinde i 3F Superligakampen mellem AGF og Randers FC på Ceres Park i Aarhus , mandag den 15. marts 2021.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Randers FC's Tosin Kehinde i 3F Superligakampen mellem AGF og Randers FC på Ceres Park i Aarhus , mandag den 15. marts 2021.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

»Vi har ikke været i kontakt med de involverede, da deres profiler efterfølgende blev slettet. Vi lægger vægt på, at spilleren selv har været i kontakt med dem og udredt situationen. Så vi gør ikke mere i situationen, og vi gør ikke mere for at finde ud af, hvem de er.«

Dermed er der ikke lagt op til, at de involverede bliver sanktioneret i en eller anden form, selvom klubben var ude at skrive, at man er udelukket fra Ceres Park.

Om situationen havde været anderledes, hvis der var tale om voksne mennesker, er svært for Søren Højlund at svare på.

»Det er jo hypotetisk. Jeg noterer med glæde, at spilleren og de involverede har været i god kontakt med hinanden. Men bliver vi opmærksomme på racisme, så griber vi ind og udelukker dem fra vores platforme og i værste tilfælde Ceres Park. Jeg kender ikke de pågældende børn, og der var tale om nogle, der skulle spille seje over for deres venner.«

Racisme og 'hate speech' er desværre en del af at være fodboldspiller, og det er ikke første gang, at der har været racisme hos AGF-fans, men AGF-spillerne har af og til også oplevet det mod sig fra andre.

»Heldigvis er det meget sjældent, vi oplever det på egne platforme. Vi prøver det også på egne spillere. For eksempel var der hate speech mod Hausner i foråret. Man oplever, at fans der går over stregen. Vi har også oplevet racisme mod egne spillere enkelte gange. Man skal tale ordentligt. Punktum!«