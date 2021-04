Ifølge Venstre har det holdt hårdt at få tilskuere tilbage på stadion til kampe i Superligaen og andre rækker.

Fra 21. april kan der igen komme tilskuere på stadion til kampe i Superligaen og andre af de øverste rækker.

Det oplyser justitsminister Nick Hækkerup (S) kort efter midnat natten til fredag efter genåbningsforhandlinger med de øvrige partier.

- Vi er i den privilegerede situation, at det er muligt at åbne lidt mere end forventet.

- Vi kan komme i gang i superligaordningen, hvor det er muligt at have tilskuere til stede på stadion i det omfang, som det også har været muligt tidligere, siger Hækkerup.

Ifølge aftaleteksten betyder det, at der højest må være 500 siddende tilskuere på sektioner, der er "klart adskilte".

Desuden skal der være en meters afstand mellem tilskuerne, og der vil være krav om at vise coronapas og registrere sig.

Det har været et afgørende krav fra Venstre at få fans tilbage på tilskuerpladserne, skriver sundhedsordfører Martin Geertsen (V) i en pressemeddelelse.

- De mange danske fodboldfans har i forvejen ventet alt for længe. Vi er meget glade for, at det lykkedes at overbevise de andre partier, selv om det holdt hårdt, lyder det fra Geertsen.

Foruden Superligaen gælder ordningen den næstbedste række for herrerne, de tre øverste ligaer for kvinderne, pokalfinalerne for herrer og kvinder samt A-landskampe.

Superligaordningen gjorde det sidste sommer muligt at have flere tusinde tilskuere på de danske stadioner i en kort periode.

Ordningen blev droppet med virkning fra september på grund af øget smitte i samfundet, men fra onsdag i næste uge bliver der altså åbnet igen.

Bag aftalen står alle Folketingets partier undtagen Nye Borgerlige.

Med aftalen åbnes der også for mere indendørs idræt for unge og ældre. For børn og unge under 18 år er loftet på 25 personer indendørs.

For personer over 70 år er loftet på ti personer og krav om coronapas.

/ritzau/