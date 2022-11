Lyt til artiklen

Det har været et dansk sportsår, vi aldrig glemmer. Landets topatleter har præsteret på et så tårnhøjt niveau, at vi stadig har ondt i armene over at juble.

Men hvem står for DEN STØRSTE præstation? Hvilken atlet træder frem som noget helt specielt i det forrygende miskmask af vilde minder, de danske helte har givet os i 2022?

Det skal du være med til at afgøre. B.T. Guld skal uddeles – og du bestemmer, hvem der skal være i spil til den prestigefulde pris.

Siden 1930 er B.T. Guld uddelt. Traditionen tro kæmper ti indstillede kandidater om prisen, som udmærker sig ved at være sportens egen pris. Det er 40 af Danmarks bedste atleter, der stemmer og dermed tildeler B.T. Guld.

Men først skal feltet skæres ned. B.T.s sportsredaktion har udvalgt 25 kandidater, der på hver deres måde har opnået store resultater i løbet af året.

Nu skal du vælge ti af dem – og denne top-10 bliver præsenteret for landets største atleter, som herefter afgør uddelingen.

Stem på dine ti favoritter her. Den endelige vinder af B.T. Guld kåres ved SPORT 2022-arrangementet den 7. januar 2023. Følg hele showet på Bt.dk.

OBS: Afstemningen lukker 29/11 23:59. Hvis Herrelandsholdet i fodbold kommer i semifinalen eller længere ved VM i Qatar, vil de automatisk blive blandt de ti indstillede til B.T. Guld.